Carlo Valerio Bellieni apre l'anno accademico all'Anáhuac

Mercoledì 30 settembre 2026 il professor Carlo Valerio Bellieni, associato di Pediatria al Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, ha aperto l’anno accademico della Facoltà di Bioetica dell’Universidad Anáhuac di Città del Messico, uno dei più prestigiosi atenei latinoamericani, tenendo una Lectio Magistralis online dal titolo 'Antes de nacer. Conciencia, dolor y relación en la vida prenatal. Nuevas fronteras para la bioética'.

Il professor Bellieni, tra i più noti bioeticisti clinici, impegnato da anni in attività di ricerca e clinica nel campo della lotta al dolore, in particolare quello infantile, e sulla sua prevenzione, ha spiegato che, anche quando non parla, il bambino è altamente influenzato da quello che gli succede intorno e ciò avrà ripercussioni importantissime sul suo carattere, umore e problematiche psicologiche quando sarà grande.

Nel 2027 il professor Carlo Valerio Bellieni insegnerà in Messico su invito dell’Universidad Anáhuac.

Fonte: Ufficio Stampa - Università di Siena

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