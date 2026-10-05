Proseguono i controlli della Polizia Locale sul territorio di Montelupo Fiorentino: due sanzioni

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale sul territorio di Montelupo Fiorentino, con particolare attenzione alla corretta gestione dei cantieri e al rispetto delle prescrizioni relative alla viabilità e agli spazi pubblici.

Nel mese di agosto, a seguito di una segnalazione del servizio Lavori Pubblici del comune, la Polizia Locale è intervenuta in via Don Mazzolari, dove è stata accertata una nuova manomissione del manto stradale, nonostante fosse stato effettuato il ripristino dell’asfaltatura. Il tratto interessato era infatti stato oggetto di un intervento di riasfaltatura programmato proprio per ripristinare il manto stradale a seguito dei lavori di posa della fibra ottica. Gli interventi di ripristino in via Don Primo Mazzolari erano stati effettuati nella prima settimana di agosto.

Un secondo intervento, distinto da quello relativo ai lavori della fibra ottica, è stato effettuato la scorsa settimana in via di Banchino, davanti alla scuola primaria Margherita Hack. In questo caso sono state accertate omissioni nella delimitazione e nella segnalazione del cantiere, oltre al mancato immediato ripristino della transitabilità stradale, nonostante fossero già state risolte le condizioni che ne impedivano la riapertura.

Le due sanzioni si aggiungono ai controlli già effettuati nei mesi scorsi. Già nel mese di luglio, infatti, la Polizia Locale era intervenuta in relazione a un deposito di materiali della fibra ottica in via dell’Artigianato, all’altezza di via Arti e Mestieri, contestando un’occupazione abusiva di suolo pubblico e disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.

L’attività di controllo della Polizia Locale prosegue con l’obiettivo di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei cantieri, alla sicurezza, alla viabilità e al corretto utilizzo degli spazi pubblici. I controlli si inseriscono infatti nel nuovo sistema di gestione delle manomissioni del suolo pubblico adottato dal Comune, che a partire da settembre prevede nuove modalità per la gestione e il monitoraggio degli interventi. Il nuovo disciplinare tecnico consente infatti di rendere più puntuale la tracciabilità dei cantieri, delle responsabilità e dei ripristini, affiancando all’attività del Servizio Lavori Pubblici anche i controlli effettuati dalla Polizia Locale sul territorio. Ogni intervento viene ricondotto a una procedura specifica, con l’obiettivo di verificare che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni previste.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa