"Immondizia indecorosa al ponte di Spicchio": la segnalazione di un lettore

"Un bivacco di incivili porta sporcizia e degrado al ponte di Sovigliana-Spicchio". Un lettore segnala una situazione che definisce "incresciosa" riguardo il ponte sul lato Spicchio. Lì da tempo si trovano panchine sotto gli alberi dove, specie con la bella stagione, si trova riparo dalla calura; ma di sera la situazione, evidentemente, cambia.

"Purtroppo di notte sono invece presa di incivili che, dopo aver consumato alcolici, birre e altre bevande, non trovano di meglio che gettarle di sotto, sulle sponde dell'Arno, creando cumuli di immondizia indecorosa" dice il lettore.

E ancora: "Invano ho fatto presente la situazione al sindaco di Vinci, all'assessore all'ambiente del comune di Vinci, ai vigili urbani del comune di Vinci e a Legambiente Empoli e Vinci. Paghiamo bollette salatissime di Alia e nessuno riesce a pulire il salotto d'ingresso della città di Leonardo: inaudito!".