Incidente sull'Aurelia a San Vincenzo, carreggiata chiusa in direzione Roma

Cronaca San Vincenzo
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(foto gonews.it)

Incidente questo pomeriggio sulla Strada statale 1 Aurelia a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Nel sinistro, che dalle prime informazioni ha coinvolto un mezzo uscito dalla carreggiata, una persona è rimasta gravemente ferita.

Come informa Anas la carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Roma, all’altezza del km 252,800. Per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza, il traffico viene deviato con uscita obbligatoria a San Vincenzo Sud, al km 253,000, lungo la SP39 e la SS398, con rientro sulla SS1 all’altezza di Venturina, al km 244,260.

Sul posto sono presenti forze dell'ordine e squadre di Anas, per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Carreggiata riaperta

Intorno alle 18, informa Anas, la carreggiata precedentemente chiusa in direzione sud è stata riaperta.

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