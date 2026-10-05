Livorno, scappa alla vista degli agenti: nel motorino rubato quasi mezzo chilo di droga

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La Polizia Locale ha sequestrato 488,8 grammi di hashish e 14,6 di cocaina. Il motociclo è risultato rubato ed è stato restituito al proprietario

Nell'ambito del controllo anti degrado nella zona del centro cittadino, venerdì 2 ottobre personale del Servizio Territoriale della Polizia Locale ha notato nei pressi di un motociclo in sosta un uomo che, alla vista degli agenti, si è dato precipitosamente alla fuga facendo perdere le tracce.

Gli agenti hanno rinvenuto all'interno del motociclo, risultato oggetto di furto sulla base dell'accertamento eseguito dalla Sala Operativa, sostanza stupefacente divisa in panetti e dosi, consistenti in 3 panetti di hashish per un totale di 294,2 g, 16 stecche di hashish per un totale di 176,9 g, 11 involucri di hashish per un totale di 17, 7 g, 20 involucri di cocaina per un totale 11.9 g, 12 involucri per un totale di 2.7 g., per un totale complessivo di 488, 8 g. di hashish e di 14.6 g. di cocaina.

Il veicolo è stato quindi restituito al proprietario e la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. La Polizia Locale continuerà a svolgere con attenzione il servizio a contrasto del degrado nel territorio comunale.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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