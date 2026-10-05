Montaione apporva una mozione sull'obiezione di coscienza preventiva

Il Consiglio Comunale del 28 settembre ha approvato all’unanimità una mozione sull’obiezione di coscienza preventiva, presentata dal gruppo di maggioranza 'Vivere Montaione'.

La mozione chiede al Governo di disciplinare la dichiarazione preventiva di obiezione di coscienza, prevista dalla legge 230 del 1998, considerando che la leva militare in Italia non è stata abolita ma soltanto sospesa e potrebbe essere reintrodotta.

L’obiettivo è garantire a cittadine e cittadini la piena possibilità di esercitare questo diritto, promuovendo una cultura di pace, di rifiuto delle armi e della guerra, e valorizzando il servizio civile come alternativa al servizio militare.

Nelle more di un intervento normativo, l’Amministrazione comunale si impegna a valutare la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni preventive dei cittadini interessati.

La mozione nasce nell’ambito della campagna R1PUD1A di Emergency e del progetto 'Io Obietto la Guerra', ai quali il Comune aderisce formalmente. L’Amministrazione conferma inoltre il proprio impegno nella promozione della cultura della pace, del disarmo e della difesa civile nonviolenta.

Con questo atto Montaione ribadisce i valori sanciti dall’articolo 11 della Costituzione, confermandosi una comunità impegnata nella costruzione della pace e della fratellanza.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montaione

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