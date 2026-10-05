Al Next Generation Fest protagonisti enti, agenzie e progetti della Regione Toscana

Al Next Generation Fest, in programma sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, sarà protagonista anche la grande squadra della Regione Toscana con i suoi enti, agenzie e progetti, pronta a presentare ai giovani le numerose opportunità offerte dal sistema regionale nei campi della formazione, del lavoro, dello studio, della salute, dell’ambiente, della protezione civile e della cittadinanza attiva.

Ampio spazio sarà dedicato alle politiche giovanili nell’area Expo, che ospiterà stand della Regione Toscana, di istituzioni nazionali ed europee e di numerosi soggetti impegnati nella crescita e nella partecipazione delle nuove generazioni. All’esterno del Teatro sarà invece allestito il NGF Village, uno spazio dedicato alla socialità con aree ristoro, attività ludiche e punti informativi.

GLI STAND PRESENTI

Parlamento europeo

Avrà uno spazio dedicato per le sue attività e le opportunità che l’Unione europea offre ai più giovani.

Ministro per lo Sport e i Giovani

Spazio per promuovere le iniziative e i progetti dedicati ai giovani.

Banca d’Italia

Partner Istituzionale dell'evento, sarà presente con il percorso “Educazione finanziaria nelle scuole” progetto di educazione finanziaria volto a promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione finanziaria delle giovani generazioni.

Regione Toscana - Giovanisì,

Saranno presenti i fondi Fse+, Fesr, Feasr Feampa, Programma Interreg Italia-Francia Marittimo che daranno informazioni su tutte le opportunità promosse dalla Regione Toscana, molte delle quali promosse proprio nell’ambito del progetto Giovanisì. Presente anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

ANBI Toscana

Associa e rappresenta i sei Consorzi di bonifica della Toscana che operano nel settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

DSU Toscana

L’Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario illustrerà le opportunità ed i contributi per accompagnare lo studio universitario nella nostra regione

ARTI

Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego che sarà presente con il corner NGF JOB presente già nel 2025, lo spazio curato da Arti e dedicato al matching tra giovani ed imprese.

Ispro, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

sarà presente con il camper dedicato ai multiscreening. Il mezzo mobile sarà presente nell'area del festival per avvicinare i giovani e tutti i partecipanti ai temi della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Aib, Antincendi boschivi di Regione Toscana

Sarà presente nel piazzale con alcuni mezzi, mentre allo stand interno saranno fornite informazioni relative alla campagna di comunicazione promossa nell’ambito di Giovanisì “Se spegni un incendio, accendi il futuro” per il reclutamento di volontari Antincendi Boschivi

Avis e Frates

Al Next saranno presenti due associazioni impegnate nella sensibilizzazione circa l'importanza della donazione del sangue.

Cesvot

Centro Servizi Volontariato Toscana, ha l’obiettivo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore della Toscana.

Informagiovani Firenze / Europdirect firenze

Stand informativo dedicato allo sportello Informagiovani e allo sportello Europe Direct.

Consorzio LaMMa

Eccellenza di livello internazionale nel campo delle previsioni meteorologiche e del monitoraggio dei cambiamenti climatici introdurrà allo studio di questa interessante materia

Giovanisicuri

progetto promosso da Regione Toscana – Giovanisì rivolto agli studenti degli istituti secondari toscani che prevede attività di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e di Protezione Civile

Protezione civile regionale

Sarà presente con attività inerenti ai beni culturali e il modulo di Cmrt con una dimostrazione di come si imballano i beni e si mettono in sicurezza

La protezione civile sarà inoltre presente nel mainstage con un collegamento in diretta.

ITS Istituti Tecnologici Superiori

Saranno presenti le 10 fondazioni toscane ITS Academy, scuole ad alta specializzazione tecnologica, capaci di integrare al meglio la scuola, la formazione, l’università e il mondo del lavoro.

Scuola Nazionale Cani guida per ciechi e la Stamperia Braille

le realtà attraverso le quali Regione Toscana garantisce i diritti dei disabili visivi, la tutela della loro condizione e il loro inserimento sociale finalizzato al raggiungimento di un benessere che migliori la qualità della vita, nel suo contesto familiare, scolastico, ludico e sociale.

Associazione Quartotempo Firenze

Associazione sportiva dilettantistica in cui la diversità viene insegnata e vissuta come grande ricchezza per la vita di ogni singolo atleta, saranno presenti nell’area village per una dimostrazione dalle ore 8:30 alle 10:30.

Progetto TRIO

sistema di web learning della Regione Toscana che mette a disposizione di tutti, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi su argomenti trasversali o specialistici.

ARPAT

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana sarà presente per spiegare le attività di monitoraggio che svolge

Task Force Giovanisì

per la partecipazione giovanile, coinvolge attivamente oltre 200 ragazze e ragazzi, che daranno informazioni sul progetto Giovanisì.

Giovanisì Fest

Il progetto di Giovanisì con l’obiettivo di promuovere i festival musicali e culturali che si svolgono in tutta la Toscana, per scoprire nuovi talenti nel campo della musica e per raggiungere un pubblico sempre più ampio di spettatori.

Coni Firenze e Coni regionale

Presenti con alcune federazioni come: Federazione italiana golf, Federazione scacchistica italiana, Federazione italiana tennistavolo, Federazione italiana tiro a volo.

Forze armate

Accademia Navale della Marina militare, Comando Legione Carabinieri Toscana, Comando Militare Esercito Toscana, Comando regionale della Guardia di Finanza, Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet".

Presente anche la Polizia di Stato, con la Polizia Postale (Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Toscana) e la Polizia Stradale con la Lamborghini in dotazione al Corpo per svolgere i servizi a più alto valore sociale.

“Il Next Generation Fest rappresenta uno dei momenti più importanti del dialogo tra istituzioni e giovani – ha detto il presidente Giani - La presenza di tanti enti regionali, che hanno capito l’importanza di esserci e di incontrare le nuove generazioni, insieme a istituzioni non solo nazionali ma anche europee, testimonia la volontà di fare rete e di offrire ai ragazzi strumenti concreti per crescere, formarsi, lavorare e partecipare alla vita delle comunità. Questa quinta edizione assume un significato ancora più importante perché fa da apripista al Festival delle Regioni, creando un ponte ideale tra il futuro delle giovani generazioni e il futuro dei nostri territori”.

“Il Next Generation Fest è molto più di un evento singolo, è una grande occasione di incontro attraverso quello che avviene sul palco, ma anche tutto intorno a noi negli spazi del teatro – ha detto il sottosegretario Bernard Dika, coordinatore di Giovanisì e ideatore della manifestazione - Abbiamo voluto che le istituzioni ed il sistema regionale fossero presenti in maniera concreta e accessibile. Li ringrazio per la loro presenza, perché ogni ragazza e ogni ragazzo possa conoscere da vicino le opportunità, i servizi e i percorsi che la Toscana mette loro a disposizione per costruire il proprio futuro. Dagli stand emerge il volto di una Regione che investe sulle nuove generazioni e che sceglie di ascoltarle e coinvolgerle come protagoniste del cambiamento”.

Il Next Generation Fest nasce da un’idea del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, Bernard Dika, come occasione di confronto e di ascolto delle Gen Z e Alfa, per coinvolgere i giovani come costruttori di comunità, attraverso il susseguirsi di talk, speech ispirazionali e live performance a cura di content creator, artisti, sportivi, imprenditori, divulgatori e personalità amate dai giovani.

La quinta edizione del Next Generation Fest anticipa il Festival delle Regioni, che sarà organizzato nei prossimi giorni dalla Regione Toscana e sarà dedicato al tema del rapporto tra territori, giovani e futuro: un’occasione per connettere la tradizione e l’identità delle comunità locali con l’innovazione e le nuove visioni delle giovani generazioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziata interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024.

Evento sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

Patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Agenzia Italiana per la Gioventù.

Media partner (in progress): Sky TG24 (esclusiva tv nazionale), ANSA, L'Espresso, La Repubblica, Qn La Nazione, Luce! , Corriere Fiorentino, intoscana.it,

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2026 (posti limitati), giovanisi: https://giovanisi.it/ nextgenerationfest/

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Fonte: Regione Toscana