Prevenzione e contrasto al cyberbullismo: a Greve in Chianti la polizia postale incontra alunni e genitori

Uso improprio di cellulari e social network: se ne parla in biblioteca. L’Istituto Comprensivo e il Comune di Greve in Chianti hanno organizzato una giornata di formazione rivolta agli alunni, ai genitori e ai docenti, guidata dall’ingegnere Gianluca Massettini, direttore Tecnico Superiore della Polizia di Stato presso il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana. L’obiettivo dell’incontro, che si terrà domani martedì 6 ottobre, è quello di sensibilizzare gli alunni e i genitori sui rischi della rete e sulle responsabilità connesse al cyberbullismo. Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale di piazza Terra Madre in due diversi momenti: la mattina con un incontro riservato agli studenti e alle studentesse delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado "Giovanni da Verrazzano", il pomeriggio alle ore 17 con un’iniziativa aperta a tutta la comunità.

"Sono tematiche importanti e di stringente attualità - dichiara l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano – per le quali abbiamo deciso, insieme alla scuola, di offrire un’opportunità di conoscenza e approfondimento, condotta da un esperto che si occupa di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, sui rischi legati ad un impiego non corretto degli strumenti digitali e degli smartphone, dispositivi che a nostro avviso non devono essere negati, proibiti, ma conosciuti nei limiti e nelle potenzialità. Quello che intendiamo promuovere è un percorso che educhi ad avvalersi della tecnologia in modo responsabile, una cultura della consapevolezza sulla complessità del mondo virtuale che nasconde purtroppo tante insidie di cui i giovani e le loro famiglie devono essere messi al corrente".

"È un’iniziativa che abbiamo organizzato – precisa la dirigente scolastica Loredana Iaccarino - insieme al team di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e gli studenti, stimolare e sensibilizzare il confronto su un tema molto delicato che interessa trasversalmente tutta la comunità". La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

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