Use Rosa Scotti, buona la prima: vittoria e segnali positivi a Roma

Alla fine il diavolo non era poi così brutto come si pensava e la prima di campionato, con l’inevitabile corredo di timori legati alla poca conoscenza delle neo promosse avversarie, ha regalato all’Use Rosa Scotti diverse buone indicazioni. Prima di tutto la vittoria su San Raffaele Roma, la sola cosa che conta o quasi, poi l’ottimo gioco messo in mostra per i primi tre tempini ed infine, non certo per importanza, il debutto con la maglia biancorossa di due giovanissime.

“Esordio con due punti – attacca coach Cioni – una vittoria che non è mai facile alla prima giornata e quindi la prendiamo volentieri anche perché, come detto alla vigilia, affrontare una matricola non è mai semplice sia per l’entusiasmo che ha, sia perché è inevitabile conoscerla meno. Per tre quarti direi molto bene, specie il primo. Poi, nel finale eravamo convinti di averla vinta sul più 26 e ci siamo rilassate. Ecco, è una cosa che non dobbiamo fare perché ogni momento è buono per fare passi in avanti e questo mi lascia un po’ di amaro in bocca. Anche se la vittoria non è stata mai in discussione, quel passaggio a vuoto non mi è piaciuto”. “Una nuova partita disputata – aggiunge - consente di avere idee più chiare sulle cose che necessitano di maggiore attenzione e su queste lavoreremo in vista dell’esordio casalingo di sabato prossimo in casa con Alghero”.

C’è poi una cosa che coach Cioni evidenzia. “Sono contento per le nostre giovani – conclude – Del Piano che è una 2008 ha giocato diversi minuti dando un buon contributo alla squadra e poi c’è stato il debutto di Torricini che è nelle nostre giovanili da poco ed ha lavorato bene nel pre-campionato”. Intanto sabato per la prima in casa al pala Sammontana, da segnalare che la partita con Alghero è stata anticipata alle 17 per consentire alle sarde il rientro a casa. La speranza è che il palazzetto sia pieno così da salutare come merita la prima partita interna della squadra biancorossa.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa