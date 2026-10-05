Venti banchi controllati in San Lorenzo: sanzioni per quasi 10mila euro

Venti banchi controllati e altrettante irregolarità riscontrate con verbali per quasi 10mila euro. È questo l’esito di un controllo effettuato giovedì dalla Polizia Municipale in San Lorenzo. Gli agenti del Reparto Zona Centrale e del Reparto mercati rionali e tutela del consumatore hanno sottoposto a verifica una serie di banchi del raggruppamento di San Lorenzo.

Complessivamente sono state venti le attività controllate. Gli agenti hanno rilevato 10 violazioni per mancanza di prezzi esposti (sanzione da 500 euro) mentre 9 banchi sono stati multati perché avevano occupato spazio pubblico in più rispetto a quanto previsto dalla concessione (sempre 500 euro). Una multa è scattata anche per una attività su sede fissa: aveva infatti appeso la merce all’esterno, direttamente sugli stipiti dell’edificio.

La zona di San Lorenzo da maggio fa parte di quelle inserite nel progetto Polizia di Prossimità, che prevede una presenza capillare di agenti della Municipale proprio in aree dove è emersa la necessità di un intervento continuativo. Viene garantito almeno un servizio al giorno. Il personale oltre agli ordinari controlli sulle soste interviene ogni mattina sui bivacchi specialmente nel parcheggio sotterraneo, nelle rampe e sotto i porticati. Il pomeriggio viene poi sempre previsto un presidio dalle 16.30 alle 18 .30 in piazza del Mercato Centrale.

"Controlli come questi sono fondamentali per garantire regole uguali per tutti: chi lavora rispettando le norme, a partire dall'esposizione dei prezzi e dagli spazi concessi, merita di non subire concorrenza sleale - dichiarano gli assessori alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio e allo Sviluppo Economico e Turismo Jacopo Vicini -. Ringraziamo gli agenti della Polizia Municipale per l'impegno quotidiano in un'area, quella di San Lorenzo, molto frequentata da residenti e turisti. I controlli proseguiranno con continuità, perché la tutela dei consumatori e il decoro dello spazio pubblico sono per noi una priorità".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa