Firenze, minaccia con un punteruolo un giovane sul treno per rapinarlo: arrestato

Cronaca Firenze
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Sottratto il cellulare alla vittima, l'uomo è stato rintracciato dalla polizia

Avrebbe minacciato un giovane passeggero a bordo di un treno per farsi consegnare il cellulare. È successo nella mattina di domenica 4 ottobre, quando la polizia di Stato di Firenze è intervenuta alla stazione di Firenze Rovezzano per la segnalazione di una rapina su un treno rintracciando il presunto autore, un 38enne italiano, in via di Rocca Tedalda.

La vittima, un 23enne italiano, ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato dall'uomo che si aggirava tra le carrozze del convoglio con fare molesto. L'uomo avrebbe quindi minacciato il giovane con un punteruolo e gli avrebbe sfilato il telefono dalle mani. Subito dopo, approfittando dell'apertura delle porte del treno, sarebbe fuggito. Grazie alla descrizione e al tempestivo intervento delle volanti, il 38enne è stato rintracciato e trovato in possesso sia della refurtiva, restituita al proprietario, che del punteruolo. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata e condotto presso il carcere Sollicciano di Firenze.

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