L'Ordine degli Psicologi ai toscani: "Dai consigli sui social all'IA, attenzione alle scorciatoie"

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Maria Antonietta Gulino, presidente Ordine degli Psicologi della Toscana

L'appello in vista della Giornata nazionale della Psicologia: "Richiamiamo l'attenzione sull'importanza di orientarsi con consapevolezza nella scelta dei professionisti"

C'è chi segue i consigli trovati sui social, chi si affida agli 'allenatori della mente' pensando di seguire percorsi terapeutici e chi si rivolge a presunti esperti che rispondono con formule elaborate dall'intelligenza artificiale. A fare la fotografia del fenomeno è l’Ordine degli Psicologi della Toscana, a pochi giorni dalla Giornata nazionale della Psicologia che si celebra il 10 ottobre.

“Nell'ultimo anno – spiega Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionalesono arrivate tante segnalazioni, almeno due a settimana, e diverse richieste di informazione sono giunte alla nostra Commissione Tutela. Il dato conferma quanto sia sentita dai cittadini l'esigenza di capire a chi affidarsi quando si parla di salute psicologica”.

“In un’epoca in cui sempre più persone cercano un aiuto per gestire problemi, stress e ansia , affrontare difficoltà relazionali o migliorare il proprio benessere psicologico – prosegue Eleonora Ceccarelli coordinatrice della commissione Tutela - richiamiamo l'attenzione sull'importanza di orientarsi con consapevolezza nella scelta dei professionisti”.

“Attraverso il lavoro della commissione Tutela – aggiunge la coordinatrice - l'Ordine rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza, perché orienta le persone nella scelta di professionisti che offrono percorsi appropriati, qualificati e funzionali al proprio benessere psicologico. Monitoriamo le attività professionali e promuoviamo una corretta informazione, affinché i cittadini possano orientarsi con maggiore consapevolezza”.

“La psicologia - continua Ceccarelli - non interviene soltanto quando è presente una sofferenza clinica, ma svolge un ruolo fondamentale anche nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere. Proprio per questo è importante distinguere tra percorsi psicologici condotti da professionisti abilitati e altre proposte che, pur parlando di crescita personale o benessere, non offrono le stesse garanzie professionali e deontologiche.

“Oggi - conclude la presidente Gulino - le persone si trovano di fronte a un'offerta molto ampia, soprattutto online, e non è sempre facile capire a chi affidarsi. Uno psicologo iscritto all'Albo garantisce una formazione universitaria e specialistica, un aggiornamento professionale, metodologie fondate sulle evidenze scientifiche, il rispetto del codice deontologico, della privacy e del segreto professionale. Sono tutele indispensabili che fanno la differenza quando si intraprende un percorso che riguarda la salute psicologica”.

Fonte: Ordine Psicologi Toscana - Ufficio Stampa

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