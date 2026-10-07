'Carlo Monni, come un grillo nell'uragano' al Palazzo del Pegaso

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Selezionato alla Festa del Cinema di Roma. Giovedì 8 ottobre alle 12 nel Media Center Sassoli la conferenza stampa di presentazione

Carlo Monni, attore, poeta, uomo di teatro e figura unica nel panorama culturale toscano, torna al centro della scena con ‘Carlo Monni, come un grillo nell’uragano’, il documentario di Romeo Conte e Valentino Conte selezionato alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Storia del Cinema. Il film sarà presentato giovedì 8 ottobre alle 12 nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Interverranno la presidente dell’Assemblea legislativa toscana Stefania Saccardi e i produttori del documentario, Matteo Cichero e Silvia Groppa. Previsti anche i contributi video del vicepresidente dell’assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, e del regista Valentino Conte.

La prima assoluta del film è in programma venerdì 16 ottobre alle 17.15 presso la Casa del Cinema di Roma, Sala Cinecittà.

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale della Toscana

Notizie correlate

Firenze
Attualità
7 Ottobre 2026

Al traguardo il Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze 2025

Si è svolta oggi nell’Aula Magna del Rettorato la cerimonia di consegna del Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze 2025. Promossa dall’Ateneo attraverso la sua casa editrice Firenze University [...]

Firenze
Attualità
7 Ottobre 2026

Firenze, prevenzione del tumore al seno: ciclo di incontri gratuiti

Al via oggi gli incontri per la prevenzione del tumore al seno dell'iniziativa Lilt for Women, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna [...]

Firenze
Attualità
6 Ottobre 2026

Alta velocità, col people over a Firenze "si ripete l'errore di Pisa"

"Errare è umano, ma perseverare è diabolico. E a Firenze, insistendo con la soluzione del ‘people mover’ per collegare la nuova stazione AV con Santa Maria Novella, si commetterebbe lo [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina