'Carlo Monni, come un grillo nell'uragano' al Palazzo del Pegaso

Carlo Monni, attore, poeta, uomo di teatro e figura unica nel panorama culturale toscano, torna al centro della scena con ‘Carlo Monni, come un grillo nell’uragano’, il documentario di Romeo Conte e Valentino Conte selezionato alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Storia del Cinema. Il film sarà presentato giovedì 8 ottobre alle 12 nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Interverranno la presidente dell’Assemblea legislativa toscana Stefania Saccardi e i produttori del documentario, Matteo Cichero e Silvia Groppa. Previsti anche i contributi video del vicepresidente dell’assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, e del regista Valentino Conte.

La prima assoluta del film è in programma venerdì 16 ottobre alle 17.15 presso la Casa del Cinema di Roma, Sala Cinecittà.

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale della Toscana

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