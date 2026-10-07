Firenze, prevenzione del tumore al seno: ciclo di incontri gratuiti

Al via oggi gli incontri per la prevenzione del tumore al seno dell'iniziativa Lilt for Women, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, ricorda a tutte le donne l’importanza di informarsi, assumere stili di vita sani e fare controlli. In piazza della Repubblica, dove era posizionata l’unità mobile di Lilt Firenze in cui era operativo il senologo dottor Alessandro Filomena, erano presenti Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze, e l'assessore al Welfare di Firenze Nicola Paulesu.

Gli incontri gratuiti 'Un senologo per te' continueranno durante tutto il mese di ottobre nella sede Lilt Firenze in viale Giannotti 23 grazie alla disponibilità dei senologi volontari dottor Alessandro Filomena e dottor Andrea Herd Smith, da anni vicini a Lilt Firenze (per prenotare 055 576939).

"Lilt Firenze dedica alle donne un momento di ascolto e confronto con un senologo, per parlare della propria salute, di rischio genetico, chiarire dubbi e, quando necessario, individuare eventuali approfondimenti. Perché la prevenzione comincia anche da una domanda e sappiamo che la prevenzione è l'arma migliore che abbiamo contro il tumore al seno" ha affermato Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze. "Con una diagnosi precoce la sopravvivenza a 5 anni supera il 90%".

"La sensibilizzazione rende i cittadini più consapevoli di quanto sia importante intervenire precocemente sulle patologie tumorali" ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu. "Questa iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, fornire informazioni e creare le condizioni per una diffusione sempre più ampia della cultura dello screening e della prevenzione. Siamo particolarmente contenti di poterlo fare in una delle piazze più frequentate della città, perché crediamo che portare questi messaggi nei luoghi più vissuti dai cittadini sia fondamentale per sottolineare ancora di più l’importanza della prevenzione. Siamo orgogliosi di sostenere la Lilt e il prezioso lavoro che porta avanti ogni giorno per promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e la salute dei cittadini".

La Campagna 2026 vede inoltre la collaborazione con l’Università di Firenze, a testimonianza dell’impegno congiunto tra istituzioni, mondo accademico e associazioni per rafforzare la cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza scientifica, e con l'outlet The Mall Firenze nella giornata del 17 ottobre.

Questa sera, come da tradizione, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le Porte Storiche si illumineranno di rosa, colore simbolo della prevenzione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comune di Firenze e di Firenze Smart.

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa

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