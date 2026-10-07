Futuro Nazionale scende in piazza a Pontedera per la 'passeggiata identitaria'

Futuro Nazionale organizza per sabato 10 ottobre la “Passeggiata identitaria”, iniziativa dedicata a sicurezza, decoro urbano, viabilità e rilancio del centro cittadino. Il ritrovo è alle 17.30 al gazebo di piazza Unità d'Italia, nella zona della stazione; alle 18.30 partirà la passeggiata attraverso alcune aree della città. Iniziativa che era già stata ripetuta tra le polemiche a Firenze, con la presenza del generale Vannacci.

Saranno presenti l'onorevole Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera, e Tommaso Villa, responsabile regionale del partito. "Non vogliamo limitarci a denunciare ciò che non funziona: vogliamo mettere sul tavolo proposte precise e verificabili", spiega il responsabile provinciale Mario Palmieri.

"Abbiamo scelto Pontedera - spiega Palmieri - perché crediamo che una forza politica debba tornare a stare fisicamente nei luoghi, ascoltare le persone e misurarsi con i problemi reali. Non vogliamo limitarci a denunciare ciò che non funziona: vogliamo mettere sul tavolo proposte precise e verificabili".

Le proposte

Tra le priorità indicate dal partito figura la sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili e alla presenza delle istituzioni sul territorio. . Tra le proposte indicate figurano una maggiore presenza sul territorio, interventi sul decoro e sulla manutenzione urbana, una programmazione della viabilità e il rilancio del centro attraverso sicurezza, commercio, parcheggi e mobilità.

"Una città ordinata, pulita e ben illuminata - sottolinea Jason Benedetti, del Comitato comunale Futuro Nazionale di Pontedera – non è soltanto una questione estetica. È una componente fondamentale della qualità della vita e della percezione di sicurezza dei cittadini".

Futuro Nazionale propone inoltre un impiego più operativo delle Forze Armate come supporto alle forze di polizia nelle aree considerate più critiche. Nella nota vengono inoltre richiamati episodi attribuiti a gruppi di giovani, definiti dal partito come “baby gang”, con riferimento alle zone della stazione, di Fuori dal Ponte e del villaggio scolastico. Futuro Nazionale richiama anche la richiesta di Confcommercio Pontedera di convocare il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

Futuro Nazionale dedica una parte dell'iniziativa anche al rilancio del centro di Pontedera: "Una città vive se il suo centro è vivo. Per questo riteniamo necessario costruire una strategia che metta insieme sicurezza, decoro, commercio, parcheggi, mobilità e valorizzazione degli spazi pubblici. Non servono slogan. Servono obiettivi, tempi e responsabilità. Vogliamo confrontarci con i cittadini proprio per individuare le priorità e trasformarle in un'agenda di interventi", sottolinea Jason Benedetti, chiedendo una strategia coordinata per rendere il centro più frequentato e attrattivo.

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