Porticcioli Arno Confcommercio Pisa: "Bilancio positivo per il presidio della Polizia Fluviale. Ora avanti con il progetto di navigabilità dell'Arno"

“Nel corso dell’estate il lavoro degli operatori ha rappresentato un importante punto di riferimento per le attività imprenditoriali presenti in golena d'Arno, con particolare attenzione al monitoraggio della velocità delle imbarcazioni, al controllo del tratto fluviale e alla gestione delle criticità che, inevitabilmente, si susseguono durante la stagione di maggiore frequentazione”. Il presidente Porticcioli Arno Confcom Confcommercio Pisa Massimo Bacherotti traccia un bilancio positivo dell'attività svolta dal Reparto Navigazione Acque interne e Nautico della Polizia Locale a presidio e controllo del fiume Arno.

“Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento ai reparti della polizia fluviale e all'amministrazione comunale per il lavoro svolto durante questi mesi” afferma Bacherotti. “La presenza e il presidio sul fiume hanno rappresentato un elemento importante non soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma anche come supporto concreto alle attività di rimessaggio, particolarmente esposte durante la stagione estiva alle problematiche legate alla navigazione e al comportamento delle imbarcazioni”.

Particolare apprezzamento “per l’attività di monitoraggio della velocità delle barche: un tema sentito dagli operatori dei porticcioli, sia per le conseguenze che una navigazione non adeguata può avere sulla sicurezza, sia per i possibili danni e disagi provocati alle strutture e alle imbarcazioni ormeggiate. Un controllo costante consente di prevenire situazioni di rischio e di intervenire sulle criticità, contribuendo a rendere il fiume un luogo più sicuro e ordinato per tutti: operatori, diportisti e cittadini”.

La conclusione della stagione rappresenta l’occasione per guardare alla prospettiva più ampia della valorizzazione e della piena regolamentazione dell’asse fluviale. “Auspichiamo che il lavoro svolto quest’estate possa essere propedeutico a un percorso più strutturato e complessivo verso la tanto attesa navigabilità dell’Arno e la regolarizzazione dell’intero asse fluviale. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale continuare a lavorare in sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine, operatori e tutte le realtà che vivono quotidianamente il fiume. Oltre a costituire uno straordinario volano di sviluppo per la città, la navigabilità dell'Arno rappresenta un motore importante anche per la promozione del territorio e l'organizzazione di eventi, come dimostrato in occasione dello Sposalizio del Mare dello scorso luglio”.

“Un Arno navigabile, sicuro e regolamentato rappresenterebbe non soltanto un’opportunità per le attività presenti lungo il fiume, ma anche un importante elemento di sviluppo e valorizzazione per Pisa e per tutto il territorio” - afferma il direttore generale di Confcom Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “da anni sosteniamo a tutti livelli questa necessità fondamentale per l'intera filiera della nautica e per i positivi riflessi che porterà indiscutibilmente verso un turismo sostenibile e di qualità”