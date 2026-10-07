Sanità, dallo Stato 106 milioni per strutture e apparecchiature: fondi anche al "centro autismo" di Empoli

È stato sottoscritto l'accordo di programma Stato-Regione per l’utilizzo di 106 milioni di euro destinati alla realizzazione e completamento di 27 interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico per ospedali e servizi territoriali. L’accordo, spiega la Regione Toscana, rientra nel fondo del cosiddetto articolo 20, il principale strumento di investimento pubblico in sanità varato con la legge 67 del 1988, grazie al quale le Regioni possono finanziare interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica delle strutture del sistema sanitario.

L’accordo, sottoscritto tra Regione Toscana, Ministero della salute e Ministero dell’economia e delle finanze, rispetto al passato, contiene una novità: il cofinanziamento obbligatorio pari al 5% del totale (più di 6 milioni di euro) solitamente a carico delle aziende, stavolta sarà interamente a carico delle casse regionali.

"Posto che la firma arriva con circa 2 anni e mezzo di ritardo rispetto alla programmazione degli interventi – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni -, la somma a disposizione permetterà anzitutto di destinare una quota importante, oltre 20 milioni di euro, al rinnovo delle apparecchiature sanitarie, utili per la diagnosi e la cura. Questo consentirà di rimanere al passo con le nuove tecnologie, ridurre le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie ma anche risparmiare sui costi di gestione e manutenzione delle apparecchiature più datate. Elemento cruciale per la qualità dell’offerta delle prestazioni erogate ai cittadini".

"Inoltre – proseguono presidente e assessora - saremo in grado di completare tutta una serie di interventi relativi a strutture che rientrano nella programmazione del PNRR della rete territoriale di assistenza sanitaria, come case di comunità e ospedali di comunità. Vale poi la pena di soffermarsi sulla somma, 8 milioni di euro, che sarà resa disponibile per il lotto 2 del nuovo Dipartimento emergenza e accettazione dell’Ospedale di Torregalli a Firenze".

Gli interventi. Nell'Empolese Valdelsa e Cuoio finanziamenti per "Campus Autismo" e casa di comunità

Qui è consultabile l’elenco completo degli interventi finanziati. In totale andranno 40.799.435 euro all'Asl Toscana sud est, 24.233.611 euro all'Asl Toscana nord ovest, 37.733.509 euro all'Asl Toscana centro, oltre ad altri fondi per interventi e apparecchiature per Ospedale del Cuore di Massa, Aou Careggi, Aou Meyer, Aou Pisana e Aou Senese.

In particolare, per l'Asl Toscana centro, previsti finanziamenti che riguardano anche l'Empolese e la zona del Cuoio. Nell'elenco si trovano infatti 2,5 milioni di euro per la casa di comunità di Castelfranco di Sotto e oltre 7,3 milioni per il "Centro Autismo Empoli - Lotto 1 Centro diurno", il "Campus Autismo" presentato nell'aprile 2024 con relativo progetto per un'area in via del Terrafino a Empoli.

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