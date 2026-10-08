Cesare Pistolesi nuovo presidente del Circolo filatelico numismatico empolese

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A seguito della inattesa scomparsa di Franco Moscadelli, storico presidente del Circolo e figura eminente del collezionismo filatelico nazionale, il 6 ottobre 2026 l’Assemblea sociale del Circolo filatelico numismatico Empolese ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali.

Numerosa la partecipazione dei soci all’Assemblea elettiva al termine della quale il rinnovato Consiglio Direttivo risulta così formato: Cesare Pistolesi (presidente del Circolo), Valentino Vannelli (vicepresidente), Alessandro Ballantini (segretario), Raffaele Zefferi, Massimo Petrucci, Tommaso Bartoli e Mattia Oranger.

Costituito nel 1963 (i fondatori furono: Aldo Busoni, Antonio Brandani, Alessandro Cesari, Ilio Del Rosso, Franco Faraoni, Franco Frati, Fortunato Morelli, Renzo Mostardini, Aldo Mugri e Renzo Romagnoli) ed ospitato – al tempo - presso la sede del Circolo Tennis di Empoli, il Circolo filatelico e numismatico Empolese è una delle realtà associative più longeve del territorio. Negli anni ’60 le riunioni del Circolo si spostarono presso il Bar Fiorella, per poi spostarsi – negli anni – presso le Pubbliche Assistenze, poi presso l’Enal, quindi una stagione nei locali del Palazzo Ghibellino, presso il Dopolavoro ferroviario e, in ultimo, presso la Casa del Popolo di Sovigliana, confermandosi punto di riferimento per i collezionisti dell’Empolese Valdelsa e del Comprensorio del cuoio.

Negli anni, molti soci del Circolo hanno partecipato ad esposizioni di livello nazionale ed internazionale conseguendo risultati interessanti.

Il Circolo filatelico numismatico Empolese organizza ogni anno, in genere nel terzo fine settimana di settembre, EMPORIUM – Borsa-scambio del collezionista. Nel 2026 la manifestazione, ospitata presso il Palazzo delle Esposizioni, è giunta alla 35° edizione.

In occasione di EMPORIUM, in collaborazione con le Scuole medie del Comprensorio empolese il Circolo organizza un concorso per la realizzazione dei bozzetti dai quali trarre le immagini per il manifesto, la cartolina e l’annullo postale speciale della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa

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