"I concerti di Sant'Andrea", a novembre quattro appuntamenti nella Collegiata

La rassegna dei Concerti di Sant’Andrea si conferma un appuntamento imperdibile anche per quest'anno in cui raggiungerà la cinquantaduesima edizione. La location impareggiabile della Collegiata di Sant'Andrea e la possibilità per tutti di ascoltare le più belle pagine dedicate alla musica e al repertorio sacro, interpretati sempre da artisti di primissimo livello, ne fanno uno degli eventi più attesi dell'autunno empolese.

I concerti si terranno nelle domeniche 8, 15, 22, 29 novembre 2026 alle 16 con ingresso gratuito.

IL PROGRAMMA – Il primo concerto, domenica 8 novembre, avrà come protagonista Juan Paradell Solé, originario di Igualada è organista emerito delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella Musicale Pontificia "Sistina” in Vaticano, già organista titolare della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma per più di un trentennio, nonché titolare della Cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano presso il Conservatorio Statale di Musica Licinio Refice di Frosinone. In programma un viaggio musicale snodato in sette tappe alla scoperta delle più grandi pagine per organo da Bach a Vierne, passando per Franck, Guridi, Plum e Bossi.

Domenica 15 novembre è la volta del trio Fiori armonici composto da Isacco Burchietti (violino), Teresa Dereviziis (violino), Silvia Morosi (clavicembalo) che propongono Tre, in tavole di Europa: tre strumenti in viaggio tra paesaggi musicali europei del primo Settecento, dalla "Tafelmusik" di Telemann all’Italia di Vivaldi e Locatelli, dalla Halle del giovane Händel alla raffinatezza francese di Marais.

Domenica 22 novembre, protagonisti del terzo concerto saranno il soprano Maila Fulignati e Lorenzo Ancillotti all'organo per Celesti armonie: un percorso originale tra le arie più famose e toccanti del repertorio vocale e organistico.

Concluderà la rassegna, domenica 29 novembre, l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta da Gabriele Centorbi, insieme alla Corale Santa Cecilia con Strumento della Tua Pace dedicato alla figura di San Francesco in occasione degli ottocento anni dalla morte del "poverello d'Assisi". Il concerto è in coproduzione con l’Associazione Il Contrappunto.

“Questa rassegna di musica sacra, nata per promuovere tra la cittadinanza la conoscenza dell’organo della Collegiata e della sconfinata letteratura che questo strumento bellissimo ci consente di affrontare, giunge quest'anno alla cinquantaduesima edizione ed è ad oggi una delle più seguite iniziative musicali del territorio nonché una delle realtà più longeve nel panorama nazionale - afferma Lorenzo Ancillotti, direttore artistico, che prosegue -. Grazie all’accoglienza del Proposto, ai sostenitori pubblici e privati che continuano a credere nell’importanza di offrire gratuitamente a tutti tanta bellezza e grazie a un pubblico sempre più numeroso, curioso e appassionato, continuiamo la nostra opera di divulgazione, convinti che il linguaggio universale della musica sia uno dei più efficaci soprattutto nell’abbattimento di tutte quelle barriere e pregiudizi che stanno destando tanta preoccupazione nella nostra quotidianità. Il programma che presentiamo quest’anno è come sempre di alta qualità e ci preme in particolar modo ricordare in questa occasione San Francesco d'Assisi negli ottocento anni dalla sua morte. Un abisso temporale lo divide da noi, ma ancora presente è il suo messaggio di pace, di fratellanza, di cura e amore verso ogni forma vivente. Ancora oggi dovremmo attingere pienamente dalla sua parola per costruire un futuro migliore per tutta l'umanità”.

La rassegna i Concerti di Sant’Andrea è prodotta dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, dalll’A.P.S. “Mons. Giovanni Cavini” con il sostegno del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Empoli, della Collegiata di Sant’Andrea e grazie al contributo istituzionale di Fondazione CR Firenze.

Si ringrazia per il sostegno: Mutua Alta Toscana, Berni Store, Sammontana, Le Antiche Mura, Fondazione SESA, Mazzoni Ferro, Generali Italia S.p.A. Agenzia Generale di Empoli-Firenze Michelangelo e lo sponsor tecnico Chichi Organi.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16, Empoli, 0571 711122, mob. 373 7899915, www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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