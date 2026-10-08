Delegazione del Montenegro in visita all’Aoup

Una delegazione della Repubblica del Montenegro, guidata da Jelena Borovinić Bojović, vice primo ministro con delega alla Salute e all’Assistenza sociale, ha fatto visita all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Della delegazione facevano parte Aleksandar Drljević, ambasciatore del Montenegro in Italia, Dragutin Mitrović, vicepresidente della Federazione dei datori di lavoro del Montenegro, Alessandro Giannanti, console onorario del Montenegro per la Toscana, e Anastasija Vujosevic, segretaria particolare della vice primo ministro. Oltre alla vicepresidente, pneumologa, facevano parte della delegazione altri medici: Jovana Novakovic, direttrice generale Farmacologia del Ministero della Sanità, Tamara Tapuskovic, presidente del Centro clinico del Montenegro, Zeljko Maras, direttore dell'Istituto per le malattie infantili dell’Ospedale di Podgorica.

Ad accogliere la delegazione sono stati Katia Belvedere, direttrice generale dell’Aoup, ed Enrico Volpe, direttore amministrativo, assieme ad alcuni clinici e professionisti dello staff di direzione. La delegazione del Montenegro, dopo una breve illustrazione dei dati e delle performance dell'Aoup, ha visitato il Centro di Chirurgia robotica e la struttura di le dotazioni tecnologiche dell’unità operativa Radiologia interventistica.

La visita ha rappresentato un’importante occasione per consolidare i rapporti di collaborazione tra il Montenegro e l’Aoup, aprendo la strada a nuove iniziative nei prossimi mesi.

È infatti prevista una visita dei vertici dell’Aoup in Montenegro e, nel febbraio 2027, due specializzandi montenegrini parteciperanno al campus di Radiologia interventistica organizzato dall’Aoup. È infine prevista la donazione di alcune attrezzature mediche dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana a ospedali montenegrini.

Un percorso di collaborazione e scambio di competenze che punta a rafforzare i legami istituzionali e sanitari tra Toscana e Montenegro, favorendo la formazione degli operatori e la condivisione di esperienze e tecnologie in ambito sanitario.

Fonte: AOU Pisa