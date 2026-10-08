Effetti carovita e carobenzina: presìdi Fiom-Cgil a Firenze, Scarperia e Pistoia

Per denunciare gli effetti del carovita e del caro benzina sui salari e sulle condizioni di vita delle famiglie, per domani venerdì 9 ottobre lavoratrici e lavoratori di varie Rsu di aziende metalmeccaniche proclamano delle ore di sciopero (una o due) con presìdi. Si uniranno ai presìdi lavoratori e lavoratrici di altre categorie della Cgil.

In particolare: a Firenze si terrà un presidio in via di Caciolle, altezza chiesa/incrocio via Carlo del Prete dalle ore 9.00 alle ore 12.00; nel Mugello davanti ai cancelli della Co.Me.Sca. di Scarperia e San Piero in Viale J.F.Kennedy 168 dalle ore 9.00 alle ore 10.00; a Pistoia davanti all'ingresso dell'Hitachi Rail in Via di Ciliegiole 110/b dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

L'iniziativa punta a richiamare istituzioni e governo sulla necessità di misure concrete per il potere d'acquisto, il lavoro e la tutela sociale, verso lo sciopero regionale della Cgil proclamato per il 14 ottobre prossimo (“La protesta non è reato”, con corteo a Massa), e verso la manifestazione nazionale del 17 ottobre a Roma “La Via Maestra”, che ha al suo centro la Costituzione, la pace, i salari, la giustizia sociale, la sanità pubblica.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Notizie correlate