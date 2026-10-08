Il comitato Più Uno Prato a Roma per la nascita del nuovo soggetto politico di Ernesto Maria Ruffini

Politica e Opinioni Prato
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Sabato 10 ottobre a Roma ci terrà l’Assemblea che sancirà la nascita del nuovo soggetto politico promosso da Ernesto Maria Ruffini e una delegazione di pratesi provenienti da Prato e dalla sua provincia parteciperà ai lavori dell’assemblea.

Un appuntamento che rappresenta un momento importante per quanti, negli ultimi anni, hanno seguito e sostenuto il percorso del Comitato Più Uno Prato, avvicinandosi progressivamente a un'esperienza politica nata con l'obiettivo di riportare i cittadini al centro della discussione pubblica.

"Il progetto di Ernesto Maria Ruffini - spiegano i promotori del Comitato Più Uno Prato - ha come obiettivo riportare tanti cittadini delusi a credere in un progetto, che mette al centro le persone, l’uguaglianza, il rispetto della Costituzione e politiche che tornino a dare speranza ai tanti cittadini che in questi anni non si sono sentiti rappresentanti".

L'appuntamento di Roma rappresenterà una nuova fase, l’evoluzione dei comitati nati in questi anni sul territorio pratese ed in tutta italia, con la nascita formale del nuovo partito, che si colloca nel campo del centrosinistra con l’obiettivo di riavvicinare tanti cittadini che credono nelle idee di Ernesto Maria Ruffini e dei tanti che lo stanno affiancando nel suo progetto.

"Andiamo a Roma con entusiasmo, ma soprattutto con la consapevolezza che la politica può tornare a essere un luogo di partecipazione e non soltanto qualcosa che si guarda da lontano. Per noi - concludono i promotori pratesi - il 10 ottobre sarà un'occasione per esserci, ascoltare e contribuire alla costruzione di un progetto nel quale molte persone stanno ritrovando il desiderio di partecipare".

Per informazioni
Piuunoprato@libero.it

Fonte: Più Uno Prato

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