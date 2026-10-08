Il grande chitarrista brasiliano Kiko Loureiro a Lazzeretto

Virtuoso della sei corde e icona della chitarra moderna, Kiko Loureiro ha segnato la storia della musica rock, metal e fusion a livello mondiale. Riconosciuto ovunque per la sua straordinaria carriera con gli Angra e per i suoi acclamati album solisti, Kiko unisce una tecnica impeccabile a una spiccata sensibilità melodica e ritmica. Con la sua padronanza di svariati stili e una profonda passione per la didattica, è considerato uno dei musicisti più influenti e ispiratori della scena chitarristica internazionale.

La sua presenza martedì 13 ottobre alle ore 21,00 al Circolo Arci di Lazzeretto, è quindi da considerare un vero e proprio evento come testimoniano le circa 100 prenotazioni già arrivate per partecipare alla masterclass/clinic completamente gratuita.

Nel corso della serata Kiko Loureiro condividerà segreti di tecnica, composizione, improvvisazione e risponderà alle domande dei presenti.

L’evento è reso possibile dal Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con la MMI (Modern Music Institute) e il Circolo Arci.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 320.3317817.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa