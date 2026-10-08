Israele e Palestina, a Fucecchio il confronto sul futuro del conflitto

La Fondazione Montanelli Bassi ETS invita tutta la cittadinanza a partecipare a un importante momento di approfondimento, dialogo e riflessione condivisa sul tema: "Israele e Palestina: quale futuro?".

L'evento, organizzato nell'ambito della Winter School 2026, propone dialoghi, testimonianze e analisi approfondite con l'obiettivo di offrire strumenti per capire il presente e pensare il domani.

Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli giornalisti ed esperti in collegamento e in presenza:

Lucia Capuzzi (Giornalista di Avvenire, in collegamento da Gerusalemme.)

Luca Foschi (Giornalista freelance, in collegamento da Ramallah.)

Arturo Marzano: (Docente universitario presso l'Università Roma III.)

L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, ore 09.30 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli-Bassi, Via Guglielmo di San Giorgio 2, Fucecchio (FI). L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

E' online l'incontro di inaugurazione della Winter School svoltosi sabato 3 ottobre al Teatro Pacini di Fucecchio (FI) e che ha visto ospite Marianna Aprile. Qui il link (pagina YouTube della Fondazione Montanelli Bassi ETS)

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi - Ufficio stampa