Keu sulla 429, M5S Empoli incalza la Giunta sui monitoraggi non avviati

A seguito dell'annuncio del ricorso al Consiglio di Stato da parte di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli — volto a fare chiarezza sulle responsabilità relative alla presenza di Keu nel rilevato della SR 429 —, il Movimento 5 Stelle di Empoli richiama l'attenzione sull'importanza di garantire la continuità dei controlli ambientali sul territorio.

Il consigliere comunale del M5S Jacopo Maccari è il primo firmatario di un’interrogazione a risposta orale per fare il punto sull’attuazione dei monitoraggi delle acque sotterranee previsti da una Determina Dirigenziale dell'aprile 2025. La determina con cui il Comune ha approvato l’intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) per l’area del lotto V prevedeva infatti un piano di controlli semestrali sulla falda acquifera della durata di cinque anni, coordinato dal Commissario unico per la bonifica, con le verifiche di ARPAT e i controlli strutturali della Città Metropolitana.

A oltre sette mesi dalla conclusione dei lavori, avvenuta nel febbraio 2026, il Movimento 5 Stelle di Empoli ritiene fondamentale accertare lo stato di avanzamento delle attività di campionamento, affinché la comunità sia costantemente rassicurata sull'assenza di rischi per l'ambiente e la salute.

«Comprendiamo la complessità del percorso amministrativo e legale, così come il senso dei ricorsi giurisdizionali in corso», spiegano dai banchi del M5S. «Allo stesso tempo, riteniamo essenziale che le prescrizioni di monitoraggio stabilite a tutela del territorio trovino piena ed effettiva attuazione. Trattandosi di interventi di confinamento, il controllo periodico delle acque sotterranee è lo strumento principale per verificare nel tempo l'efficacia delle misure adottate».

Nell'atto depositato, il gruppo consiliare chiede inoltre un aggiornamento sulla pubblicazione degli esiti delle rilevazioni svolte nel 2025, affinché sia dato pieno seguito agli impegni di trasparenza condivisi in Consiglio Comunale. A

ttraverso l'interrogazione, il M5S chiede all'Amministrazione: chiarimenti in merito alle tempistiche previste per l'avvio della prima campagna di monitoraggio semestrale e gli eventuali passaggi tecnici o autorizzativi ancora in corso tra i vari enti coinvolti; confermare lo stato di operatività dei piezometri dedicati ai rilievi; rendere disponibili sul sito istituzionale del Comune tutti i dati di monitoraggio raccolti, a garanzia di un'informazione chiara e accessibile a tutta la cittadinanza; valutare l'attivazione di tutti i canali di confronto utili a sollecitare un cronoprogramma certo delle attività di verifica.

«Il nostro obiettivo è collaborare in modo costruttivo affinché la tutela dell'ambiente e della salute pubblica proceda di pari passo con la risoluzione delle vicende giudiziarie», concludono i rappresentanti del M5S. «Confidiamo che l'Amministrazione fornisca in aula gli elementi utili a rassicurare la comunità sull'imminente avvio dei controlli e sulla trasparenza dei dati»

Fonte: M5S Empoli

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