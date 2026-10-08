Messaggi suprematisti su Telegram, tre giovani perquisiti a Firenze

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La Digos ha perquisito un 19enne e due minorenni. Sequestrati computer e cellulari, indagini sui contatti della rete

Scambiavano su Telegram messaggi suprematisti, simboli nazisti e contenuti di odio contro immigrati e comunità ebraica. Per questo, circa un mese fa, la Digos di Firenze ha perquisito tre giovani in provincia: un 19enne e due minorenni.

Il maggiorenne è indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla discriminazione razziale, etnica e religiosa. La stessa ipotesi di reato è contestata ai due minorenni dalla Procura per i minorenni.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati computer e telefoni cellulari. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire l'origine dei messaggi, verificare gli ulteriori contatti e accertare quante persone fossero coinvolte nella rete e quali ruoli avessero. Le indagini sono tuttora in corso.

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