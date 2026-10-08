Meyer Firenze, nuovo picco di ricoveri in psichiatria: 18 adolescenti

Nuovo picco di ricoveri nel reparto di Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Aou Meyer Irccs di Firenze, dove nella giornata di ieri sono arrivati a essere assistiti contemporaneamente 18 adolescenti, tutti tra i 14 e i 17 anni e ricoverati con carattere d'urgenza.

Il reparto dispone di 12 posti letto. I 18 pazienti sono arrivati attraverso il pronto soccorso e hanno avuto bisogno di un ricovero immediato. Per far fronte alla situazione, sei adolescenti sono stati sistemati in altri reparti, al di fuori della disponibilità ordinaria della psichiatria.

La casistica, spiega il Meyer, comprende condizioni riconducibili a quello che gli specialisti definiscono "spettro suicidario", tra cui agitazione psicomotoria, ideazione suicidaria e tentativi di suicidio.

Si tratta, sottolinea l'ospedale, di un fenomeno che si ripete da settimane. Il 5 settembre erano stati registrati 17 ricoveri contemporanei, mentre il 15 settembre i pazienti erano nuovamente arrivati a 18.

"Dal 10 settembre - spiega la dottoressa Tiziana Pisano, responsabile della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Aou Meyer Irccs - abbiamo sistematicamente 2-3 pazienti in più rispetto alla capacità del reparto".

Il Meyer precisa che il dato dei 18 ricoveri è stato raggiunto nella serata di ieri, quando ai 15 pazienti già presenti nel reparto si sono aggiunti tre ricoveri in emergenza. La situazione ha determinato ulteriori difficoltà organizzative per la struttura pediatrica

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