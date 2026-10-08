Peccioli, oltre 22mila euro di risorse europee per il nido Staccia Buratta

Il Comune di Peccioli conferma il proprio impegno per la qualità dei servizi educativi con l’assegnazione di un contributo di 22.231,18 euro destinato al nido d’infanzia “Staccia Buratta” per l’anno educativo 2026/2027.

Le risorse rientrano nell’ambito dell’avviso regionale “Nidi di qualità”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus e sostenuto da Regione Toscana e Unione Europea. L’obiettivo è rafforzare la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, favorendo inclusione, accessibilità e contrasto alle disuguaglianze educative, oltre a sostenere le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Per l’Amministrazione comunale, il contributo rappresenta un sostegno concreto al servizio, ma si inserisce soprattutto in una visione più ampia della formazione come investimento strategico per il futuro della comunità. La qualità dell’educazione, infatti, si costruisce fin dai primi anni di vita e richiede continuità lungo tutto il percorso di crescita. Per questo Peccioli sta portando avanti un insieme di interventi che riguardano l’intero sistema educativo, dal nido alla scuola.

In questa prospettiva si inserisce anche il percorso del nuovo Villaggio Scolastico, che non rappresenta soltanto un investimento sugli spazi, ma una trasformazione del modo di vivere la scuola, attraverso nuovi ambienti e nuovi modelli educativi. A questo si aggiunge l’introduzione del tempo pieno nella scuola primaria, avviata con il nuovo anno scolastico.

"Investire sulla formazione significa investire sul futuro della comunità – sottolinea l’amministrazione comunale –. Per questo riteniamo importante intervenire lungo tutto il percorso educativo, a partire dalla prima infanzia, sostenendo servizi di qualità e creando condizioni sempre migliori per bambini, ragazzi e famiglie. Il contributo al nido Staccia Buratta si inserisce in questo percorso e rafforza una scelta che per Peccioli è strategica: fare della qualità dell’educazione uno degli elementi su cui costruire il futuro del territorio".

L’intervento sul nido si affianca alle altre azioni promosse dal Comune a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio, all’interno di una strategia che considera scuola, educazione e formazione non come servizi separati, ma come parti di un unico investimento sulla comunità.

Fonte: Comune di Peccioli

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