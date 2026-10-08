Profili falsi San Miniato, Cantini: "Uso nome goliardico sui social, ma non offendo e non faccio politica"

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(foto gonews.it)

Cantini precisa meglio le sue dichiarazioni sostenendo che l'uso di nomi falsi avrebbe un senso "goliardico", ma prendendo le distanze dall'uso 'politico' di quel profilo

"Io, su Facebook, ho accesso a un solo profilo che, attualmente, ha un nome goliardico-pop, "Che Coglioni". Il mio nome vero lo tengo per la vita vera e per gli amici veri. Dal mio profilo non è mai partita un'offesa, né un commento, né un like (se non per la Fiorentina - che fosse la squadra di pallone o la bistecca con l'osso)", così Pilade Cantini, capo di gabinetto del sindaco di San Miniato Simone Giglioli al centro della polemica sui profili falsi dopo aver  'ammesso' di utilizzare profili con nomi fake. Cantini precisa meglio ora quella dichiarazione sostenendo che l'uso di nomi falsi avrebbe un senso "goliardico", ma prendendo le distanze dall'uso 'politico' di quel profilo. 

Dell'argomento si è parlato a lungo anche nella Conferenza dei Servizi richiesta dalle opposizioni (leggi qui).

"La vicenda dei fake social sanminiatesi sta diventando più noiosa della querelle sul faro in Rocca o sullo spostamento delle lapidi dedicate all'eccidio del Duomo", continua, definendo poi "esilarante la questione del monitoraggio": "Cosa si può monitorare (ovvero leggere, guardare, osservare) con un profilo finto che non si possa fare con uno vero?"

"Spero - conclude - si torni presto a parlare di cose più utili e divertenti. Sull'infelicità di alcuni mattacchioni del web non ci posso fare nulla".

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