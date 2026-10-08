Riparte Acque Tour, il progetto di educazione ambientale per le scuole del Basso Valdarno

Torna Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque e rivolto alle scuole del territorio. Giunto alla sua venticinquesima edizione, il percorso accompagnerà anche nell'anno scolastico 2026-2027 migliaia di studentesse e studenti alla scoperta del ciclo dell'acqua, della sostenibilità ambientale e del servizio idrico integrato, attraverso esperienze formative gratuite pensate per ogni fascia d'età.

Da oltre vent'anni, Acque Tour rappresenta un'occasione per avvicinare le nuove generazioni a una delle risorse più preziose per la vita e per il territorio. Conoscere da dove arriva l'acqua che utilizziamo ogni giorno, capire come viene controllata e distribuita, scoprire come funziona la depurazione e quali comportamenti possono contribuire a ridurne gli sprechi, significa sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale e un più forte senso di responsabilità verso questa risorsa naturale.

Anche per l'edizione 2026-2027 il programma conferma le attività più apprezzate dalle scuole, come i laboratori didattici in classe e le visite guidate agli impianti del servizio idrico, arricchendosi però di importanti novità. Saranno infatti disponibili nuove attività online, una piattaforma didattica a supporto del lavoro di insegnanti e studenti durante tutto l'anno scolastico e un rinnovato contest creativo che permetterà alle classi di mettere in gioco competenze, fantasia e capacità di elaborazione sui temi dell'acqua e della sostenibilità.

Per presentare nel dettaglio il programma, i percorsi disponibili e le modalità di adesione, Acque Tour organizza un open day dedicato a dirigenti scolastici, insegnanti e personale docente. L'appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre alle ore 17 sulla piattaforma Zoom. Durante l'incontro saranno illustrate le attività previste per il nuovo anno scolastico e sarà possibile conoscere tutte le opportunità offerte dal progetto. La partecipazione è gratuita previa iscrizione e il collegamento per accedere all'evento sarà inviato agli iscritti nella mattinata del giorno stesso.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili su www.acque.net/acque-tour.

Fonte: Acque SpA

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