Santa Chiara si apre: un soggiorno nel cuore della storia di San Miniato

Nel mese di novembre la Fondazione Conservatorio Santa Chiara apre le porte dei propri ambienti storici, offrendo la possibilità di soggiornare all’interno dell’antico complesso nel cuore di San Miniato.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti che caratterizza il mese di novembre, tradizionalmente dedicato alla valorizzazione del Tartufo Bianco di San Miniato, e nell’ambito delle iniziative culturali legate al Bicentenario Collodiano, con l’obiettivo di proporre ai visitatori un’esperienza capace di coniugare ospitalità, patrimonio culturale e conoscenza del territorio.

Soggiornare a Santa Chiara significa infatti vivere un luogo che custodisce una storia secolare e che rappresenta una parte significativa del patrimonio storico e culturale di San Miniato.

Le origini del complesso risalgono al 1226 e ancora oggi gli ambienti conservano testimonianze e caratteristiche riconducibili alla lunga storia del monastero e dell’antico Conservatorio. Le camere, ricavate all’interno del complesso storico, consentono di soggiornare in un contesto di particolare interesse, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio della Fondazione.

L’esperienza del soggiorno potrà essere arricchita dalla possibilità di conoscere le diverse realtà culturali ospitate all’interno del complesso di Santa Chiara: dal Museo di Santa Chiara all’Archivio storico, dagli ambienti dell’antico Conservatorio al presepe permanente, fino alle iniziative culturali promosse dalla Fondazione.

Particolare attenzione sarà dedicata nel mese di novembre alle attività legate al Bicentenario di Pinocchio, alla mostra dei “Pinocchietti ritrovati”, agli appuntamenti di “Degustando l’Arte”, oltre a conferenze, incontri e workshop.

Il soggiorno potrà inoltre rappresentare un’occasione per conoscere San Miniato e il suo patrimonio, inserendosi nel più ampio programma di iniziative che animeranno la città in occasione della Mostra del Tartufo Bianco.

Con l’apertura delle proprie stanze ai visitatori, la Fondazione Conservatorio Santa Chiara intende rafforzare il percorso di valorizzazione del complesso storico e promuovere una modalità di fruizione del patrimonio che metta in relazione cultura, ospitalità e territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere il complesso sempre più accessibile e partecipato, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino un luogo che, nel corso dei secoli, ha rappresentato una presenza importante nella storia di San Miniato.

“Dormire nella storia” diventa così il filo conduttore di un’esperienza che consente di vivere Santa Chiara non soltanto come luogo da visitare, ma come spazio da conoscere e abitare, anche solo per una notte.

“Aprire le porte di Santa Chiara significa offrire ai visitatori la possibilità di entrare in contatto diretto con un patrimonio che appartiene alla storia della nostra città. Il soggiorno rappresenta un’ulteriore opportunità per valorizzare il complesso e per promuovere una conoscenza più ampia del patrimonio culturale di San Miniato, in un periodo particolarmente significativo per il territorio.”

La disponibilità per i soggiorni è limitata e l’iniziativa è valida esclusivamente per il mese di novembre.

Fonte: Ufficio Stampa