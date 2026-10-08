Santa Maria a Monte, affidato il servizio per il ripristino delle strade dopo gli incidenti

Il Comune di Santa Maria a Monte ha affidato a Sicurezza e Ambiente S.p.A. il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale sull'intera rete comunale.

Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e riguarderà la pulizia delle aree interessate da incidenti, la rimozione dei liquidi e dei materiali presenti sulla carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'intervento sarà a costo zero per il Comune e per i cittadini, poiché le spese saranno sostenute dalle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti negli incidenti.

L'attivazione del servizio sarà effettuata dalle Forze dell'ordine, attraverso il numero verde dedicato 800.89.89.89. Gli operatori interverranno anche in caso di perdita di carichi trasportati o di danni alle pertinenze stradali provocati dagli incidenti.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

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