Sorpresi mentre rubano portafogli ad una turista: due arresti a Firenze

Seguiti dalla polizia nei pressi della fermata della tramvia alla stazione Santa Maria Novella, sono stati sorpresi a rubare dalla borsa di una turista il portafogli, per poi allontanarsi. Fermati immediatamente, la refurtiva è stata recuperata mentre due persone sono state arrestate in flagranza.

Durante i servizi di controllo del territorio alle fermate e a bordo della tramvia, gli agenti hanno monitorato la coppia, di 27 e 23 anni di origine romena, già noti per episodi di tipo predatorio in danno di turisti. Notati aggirarsi con fare sospetto nei pressi della fermata Alamanni Stazione, la polizia ne ha seguito i movimenti osservandoli scendere alla fermata Rosselli. La pattuglia in moto, allertata dai colleghi, ha poi notato la coppia sottrarre il portafogli, che conteneva 2600 euro e diverse carte di credito, alla vittima.

Riconsegnato il tutto alla turista, ignara dell'accaduto, i due sono stati arrestati e su disposizione della procura di Firenze sono comparsi per il rito direttissimo, all'esito del quale è stata disposta nei confronti del 27enne la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Cerignola e nei confronti del 23enne la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Roma.