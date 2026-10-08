Va a funghi e non ritorna a casa: 63enne trovato morto nei boschi di San Vivaldo

Cronaca Montaione
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(foto di archivio)

Il tragico epilogo delle ricerche scattate nella serata del 7 ottobre: a lanciare l’allarme la famiglia

Scattate le ricerche dopo il mancato ritorno a casa, un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nei boschi di San Vivaldo, nel comune di Montaione. Da quanto si apprende il 63enne, dell’Empolese, si trovava in zona per cercare funghi: il tragico epilogo nella sera di ieri, mercoledì 7 ottobre, al termine delle operazioni avviate delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno setacciato il territorio sulle colline al confine tra Empolese Valdelsa e Valdera.

Secondo quanto ricostruito l’uomo era uscito di casa la mattina stessa, per andare a funghi nella zona boschiva di San Vivaldo. A far scattare le ricerche è stato l’allarme lanciato dai familiari, che non lo avevano visto rientrare dalla giornata. Attivato il piano di ricerche, sul posto nel tardo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi inviati dal 118.

Perlustrata l’area, in una vasta porzione di bosco, è stata prima ritrovata l’auto dell’uomo. Ristretto il campo di ricerca, poco prima delle 22 è stato rinvenuto il corpo all’interno di un fossato. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

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