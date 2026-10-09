Al via il 1° Concorso Straordinario per reclutare 400 allievi Marescialli laureati

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I vincitori della selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso di almeno sei mesi

Da oggi è online il concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli dellArma dei Carabinieri, in possesso di laurea nelle seguenti aree: scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale.

Si tratta del 1° concorso per Marescialli nella storia dellIstituzione dedicato a giovani che hanno conseguito la laurea: un’opportunità per entrare a far parte della grande famiglia dell’Arma dei
Carabinieri, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali al servizio della collettività.

I vincitori della selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso di almeno sei mesi.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, i Marescialli fruiranno di un percorso formativo, sia
professionale sia militare, di elevato profilo, volto all'acquisizione di nuove competenze e alla piena
autorealizzazione personale.

Gli aspiranti potranno presentare domanda online entro trenta giorni dallapertura del bando, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste (eventuale prova preliminare, prova scritta della lingua italiana o tedesca, prova di
efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e valutazione dei titoli di merito).
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di laurea tra quelle indicate nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età, e godano dei diritti civili e politici.

Fonte: Ufficio Stampa

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