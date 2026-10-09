Arianna Fontana, Agnese Pucci, Giorgia Soleri alla quinta edizione del Next Generation Fest

Sul main stage della quinta edizione di Next Generation Fest in programma questo sabato 10 ottobre saliranno anche: Arianna Fontana, Agnese Pucci, Riccardo Giraldi, Giorgia Soleri, Francesco di Fiore, Federico Cesari, Emma Marrazzo.

Arianna Fontana, l’atleta più decorata d’Italia. 14 medaglie, 6 Giochi, una mentalità che vale più di ogni traguardo: disegna il tuo futuro, non aspettare che ti accada. Frida Bollani Magoni, pianista e cantautrice, nata in Versilia il 18 settembre 2004, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni. Frida è cresciuta immersa nella musica, sviluppando fin da giovanissima una solida formazione e una sensibilità artistica personale . Cara, Cantautrice, classe ’99, scrittura diretta e personale, si racconta attraverso la musica con un linguaggio cantautorale e sonorità pop contemporanee. Monica Graziana Contrafatto, da bersagliera ferita in missione a plurimedagliata paralimpica: Monica Contrafatto corre oltre ogni limite. Keynote video greeting Derek Chang, Presidente e CEO di Liberty Media Corporation. Dal 2021 fa parte del Consiglio di amministrazione di Liberty Media Corporation che detiene il 100% di Formula 1®️ e MotoGP™️, oltre a diverse altre partecipazioni. Federico Cesari, attore talento del cinema e in grandi serie. Federico Cesari conquista il pubblico da SKAM Italia fino a Tutto chiede salvezza, fino a diventare Pascoli in Zvanì. Francesco di Fiore, cantautore toscano, da X Factor Italia a X Factor Global: 4 sì, registra milioni di views con 'Before You Go'. Grande success per gli inediti: 'Finta di odiarci' e 'Harry e Sally'. Giorgia Soleri, milanese di nascita, romana d'adozione. Dal 2020 lavora sui social e come attivista su temi femministi, con focus sulle malattie invisibili. Riccardo Giraldi, product experience designer, crea prodotti che cambiano il rapporto con la tecnologia: Agnese Pucci, filosofa e content creator. Ha fatto dell’ironia un modo per raccontare ciò che pesa e renderlo un po’ più leggero. Emma Marrazzo, è la madre di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni morta sul lavoro il 3 maggio 2021 in un’azienda tessile di Montemurlo. Da allora è impegnata nel mantenere viva la memoria della figlia e nel promuovere una maggiore attenzione alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori. Martina Trevisan, tennista Fiorentina, classe 1993, è una delle interpreti più amate del tennis italiano e un orgoglio per tutta la Toscana. Stefano Guarnieri e Luca Valdiserri, rispettivamente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri e Francesco Valdiserri. Due padri che hanno trasformato una perdita in una battaglia di civiltà, dedicando la loro vita alla sicurezza stradale e al sostegno delle vittime.

I nuovi ospiti annunciati si alterneranno sul palco con gli altri nomi già annunciati e molto attesi tra cui:

Dario Moccia, editore e creator, tra i pionieri di YouTube Italia e tra i protagonisti più seguiti su Twitch. Diodato, una delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Eterobasiche, il progetto di Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, attiviste, autrici e content creator.

Gli ospiti che calcheranno il main stage, come nelle scorse edizioni, interverrano senza alcuna forma di compenso. Ognuno di loro riceverà il premio Regione Toscana - Giovanisì, riconoscimento consegnato a personalità che con il proprio impegno e testimonianza sono esempio e modello positivo di cittadinanza nel presente del nostro Paese.

Alla conduzione, fin dalla prima edizione Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles. A impreziosire la conduzione Samara Tramontana, classe 2003, giovane e carismatica content creator, conduttrice e speaker radiofonica per RDS Next, conosciuta per la sua personalità solare e coinvolgente. Attiva su varie piattaforme social, condivide la sua vita con una genuina allegria e un'inconfondibile spensieratezza, conquistando un vasto pubblico. La sua energia contagiosa la porta a presentare il Capodanno RDS al Circo Massimo di Roma e l’RDS Summer Festival. Un’altra conferma sono infine i Phrones, comici e content creator, 'inviati speciali' d’eccezione in giro per gli ambienti del teatro.

Oltre al main stage, il Next Generation Fest offrirà numerosi spazi e attività che ciascun partecipante potrà scoprire e vivere. Tra questi: NGF Garden e NGF Lab, area interviste e dibattiti a cura di Toscana Notizie e Intoscana; NGF Expo, l’area stand di enti regionali, nazionali e europei, per conoscere le opportunità messe in campo per i giovani; NGF Village, Lo spazio esterno al Teatro sarà allestito con angoli ristoro, play e stand; NGF Job, area a cura di ARTI, Agenzia regionale per l’impiego, in cui si svolgeranno i colloqui con le imprese che hanno sede in Toscana;

L’ edizione 2026 del Next Generation Fest anticipa il Festival delle Regioni, ospitato nei prossimi giorni dalla Regione Toscana che sarà dedicato al tema del rapporto tra territori, giovani e futuro: un’occasione per connettere la tradizione e l’identità delle comunità locali con l’innovazione e le nuove visioni delle giovani generazioni.

"Il Next Generation Fest si conferma un appuntamento unico nel panorama nazionale – ha detto il presidente Giani - capace di riunire sullo stesso palco esperienze, talenti e testimonianze molto diverse tra loro, ma accomunate da un forte messaggio di impegno, coraggio e partecipazione. Dagli sportivi agli artisti, dai creator agli attivisti, fino a chi ha trasformato esperienze personali difficili in un contributo per la collettività, ogni ospite offre ai giovani uno stimolo concreto per guardare al futuro con consapevolezza e fiducia. La grande adesione che registriamo ogni anno dimostra quanto sia importante creare occasioni di confronto autentico tra le nuove generazioni e le figure capaci di ispirarle".

"Sul palco si alternano storie di talento, innovazione, inclusione, creatività e cittadinanza attiva che parlano ai ragazzi e alle ragazze con un linguaggio diretto e contemporaneo – ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione ideatore del Next Generation Fest e coordinatore di Giovanisì Bernard Dika - Siamo veramente grati alle decine di ospiti che hanno voluto essere presenti per incontrare i giovani e portare il proprio contributo in maniera assolutamente gratuita, nonostante i tanti impegni di queste personalità che arrivano dai più svariati ambiti. La partecipazione così ampia e convinta deriva da una necessità che ci accomuna anche come Regione Toscana e che è alla base dello spirito di NGF: quella di riconoscere il valore delle nuove generazioni e investire sulle loro idee, sulle loro capacità e sul loro futuro".

Il Next Generation Fest non si esaurisce in una sola giornata, prosegue ogni giorno attraverso politiche e azioni concrete promosse dalla Regione Toscana, attraverso opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, all’inserimento nel mondo del lavoro, al sostegno all’imprenditoria, alla promozione di iniziative e bandi per la partecipazione, la cittadinanza attiva e la cultura. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020, confermando l’impegno della Regione nel valorizzare il protagonismo giovanile.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziato interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024.

Evento sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

L’evento è patrocinato da: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Agenzia Italiana per la Gioventù.

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2026 (posti limitati), Giovanisi

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Tra i media partner: Sky TG24 (esclusiva tv nazionale), ANSA, L'Espresso, La Repubblica, Qn La Nazione, Luce!, Corriere Fiorentino, intoscana.it

Fonte: Regione Toscana

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