Due camion ribaltati in due giorni nello stesso punto sulla SR 429

Due giorni, due incidenti con camion e lo stesso identico punto. Sulla SR 429, a Castelfiorentino, un altro mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, giovedì 9 ottobre, proprio in prossimità della rotatoria dove ieri si era verificato un episodio analogo. L'incidente è avvenuto alle 6.35, al chilometro 22 della strada regionale. Non si registrano persone ferite.

Il camion, che trasportava bottiglie di vetro, si è adagiato su un fianco. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato sottoposto ai controlli del personale sanitario intervenuto sul posto.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale.

A rendere significativo l'episodio è soprattutto la coincidenza con quanto accaduto appena 24 ore prima, nello stesso punto. Mercoledì 8 ottobre, infatti, un camion che trasportava olio si era ribaltato nei pressi della medesima rotatoria, causando disagi alla circolazione (leggi qui).

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