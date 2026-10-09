Forum Imprese del Domani, a Pisa l’impresa del futuro "diventa comunità"

C’era energia, ieri pomeriggio, alla Stazione Leopolda di Pisa. Quella delle grandi prime volte. Imprenditori, manager, professionisti, docenti e rappresentanti delle istituzioni hanno riempito la sala per la prima edizione del Forum Imprese del Domani, ideato e promosso da NOVACONF, trasformando un appuntamento nuovo in un vero punto di incontro per chi crede che il futuro dell’impresa si costruisca insieme.

Le istituzioni al fianco delle imprese

Ad aprire i lavori è stato Bernard Dika, Sottosegretario della Regione Toscana, con una provocazione che ha dato il tono all’intero pomeriggio: «Chiediamo sempre alle aziende di essere pronte. Ma le istituzioni sono pronte per le imprese del domani? Pronte a sostenerle e ad accompagnarne la crescita?». Una domanda che ha ribaltato la prospettiva e richiamato tutti a una responsabilità condivisa.

A seguire Elena Del Rosso, assessora all’Innovazione del Comune di Pisa, ha portato i saluti del sindaco, ricordando quanto la città abbia bisogno di iniziative come questa: Pisa è pronta ad accogliere ricerca e impresa, e il Forum ne è la dimostrazione.

Un dibattito che ha acceso la sala

Poi la parola è passata a Nicola Porro, direttore de Il Giornale, che ha guidato il confronto con Francesco Foffa (VP B2B di Unobravo), Roberta Mantellassi (Mantellassi 1926), il Prof. Giorgio Gabrielli (Università IULM) e Luca Berti (Country Manager di Creditsafe Italia).

È stato molto più di una sequenza di interventi. I relatori hanno dialogato, si sono interrogati e arricchiti a vicenda, intrecciando esperienze e prospettive diverse. Al centro, le domande che contano davvero per chi fa impresa: come si scala senza perdere solidità? Che cosa resta, nell’eredità di un’azienda, oltre ai numeri? E la visione, la tradizione, la storia di un’impresa hanno un valore economico, capace di pesare anche sul suo patrimonio?

Risposte mai scontate, che hanno tenuto alta l’attenzione della platea fino all’ultimo minuto.

Dalla visione agli strumenti: i tre tool di NOVACONF

Uno dei momenti più attesi è arrivato con l’intervento della Dott.ssa Mariasole Vallese, presidente di NOVACONF neonata associazione di serivizi alle imprese e ideatrice del Forum, che ha presentato i primi tre strumenti proprietari dell’associazione, sviluppati con Beam Me Up e con l’endorsement del mondo accademico:

un Audit dei costi nascosti, che fa emergere i rischi e misura il “costo opportunità”, il potenziale che le aziende lasciano sul tavolo; un Audit di Produttizzazione, pensato per le imprese di servizi, per liberare i founder dallo scambio tempo-per-denaro e standardizzare l’offerta; un Audit di Team Setting, che restituisce una radiografia dell’organizzazione, una “Matrice Organizzativa” di ruoli, flussi e decisioni. Tre strumenti disponibili gratuitamente per tutti i soci. «Non sono algoritmi freddi», ha spiegato Vallese. «Abbiamo fatto ricerca e lavorato duramente per trasformare l’etica del lavoro in protocolli operativi misurabili. Le aziende scalabili non scalano da sole, ma costruendo ponti e condividendo know-how. L’impresa del domani non è una torre costruita in solitaria: è un cantiere condiviso. E non c’è soddisfazione più grande del costruire insieme.»

Applausi per le eccellenze, poi il brindisi

Tra i momenti più emozionanti del pomeriggio, le premiazioni consegnate da Manuel Vescovi, fondatore di Tuscany in the World. Il Premio Produttività Etica – Time over Quality è andato a Serena Cecchini di Serena Cecchini Design. Riconoscimenti anche a Laborability, partner d’impresa, e a BNI Italia, il franchise più importante del Paese, presente in 65 province. Applausi sentiti, per storie d’impresa che dimostrano come etica e risultati possano camminare insieme.

A chiudere la giornata i saluti e ringraziamenti del Segretario Nazionale Riccardo Frangioni e a seguire il cocktail di networking: un momento di vera sinergia tra imprese, fatto di idee scambiate, sorrisi, strette di mano e nuovi progetti in partenza. La prova più concreta che il Forum ha centrato il suo obiettivo: creare comunità.

Il Forum Imprese del Domani si è svolto con il patrocinio della Regione Toscana, con Beam Me Up – endorsement Università di Pisa, con il Forum Europeo Digitale e con Associna come community partner. Si ringraziano gli sponsor Optimum Consulenze, Azimut, Sofabis App, Valico Lab e 2EFFE Pubblicità.

Fonte: Ufficio Stampa

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