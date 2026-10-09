Giornata Psicologia, l’Ordine toscano: "Bene intenzione della Regione di potenziare lo psicologo di base"

“Avanti tutta con lo psicologo di base. La volontà della Regione Toscana e dell’assessora alla Salute Monia Monni di rendere stabile e potenziare questo servizio va nella direzione che sosteniamo da tempo. È importante superare la fase sperimentale, investire sulle risorse necessarie e ampliare progressivamente la presenza di questa figura sul territorio, affinché il supporto psicologico sia una possibilità concreta e accessibile per tutti i cittadini”.

A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale, in occasione della Giornata nazionale della psicologia in programma domani 10 ottobre, dopo che la Regione Toscana ha annunciato l’intenzione di inserire la messa a regime dello psicologo di base nel nuovo Piano della salute mentale, previsto per la prossima primavera, dando continuità alla sperimentazione avviata nel settembre 2024.

“Come Ordine ci siamo battuti con convinzione per l’istituzione dello psicologo di base, perché crediamo che la cura della salute psicologica debba essere una componente riconosciuta e accessibile dell’assistenza territoriale. I risultati della sperimentazione e le richieste delle persone – spiega Gulino – confermano quanto sia necessario poter contare su un primo punto di ascolto e orientamento vicino ai cittadini. Ora occorre dare continuità a questo percorso e fare in modo che il servizio possa raggiungere tutta la comunità, in modo omogeneo sul territorio”.

“Il punto centrale è che non possiamo intervenire soltanto quando il disagio psicologico è già diventato difficile da gestire. La prevenzione e la possibilità di intercettare precocemente le difficoltà sono fondamentali, soprattutto per le nuove generazioni, ma non solo per loro. Lo psicologo di base – ricorda la presidente dell’Ordine e del Consiglio nazionale – può aiutare le persone a riconoscere i propri bisogni e, quando necessario, orientarle verso i percorsi di assistenza più appropriati. Per questo è importante che questa figura sia integrata stabilmente nell’organizzazione sanitaria e nella rete dei servizi territoriali”.

“Anche nell’ambito dell’Organismo toscano per il governo clinico il mio impegno sarà rivolto a sostenere la prevenzione e lo sviluppo della psicologia di assistenza primaria. La Giornata nazionale della psicologia è un’occasione per ribadire che il benessere psicologico è parte integrante della salute. Rendere lo psicologo di base un servizio strutturale significa tradurre questo principio in una risposta concreta: più prossimità, più prevenzione e maggiori opportunità di ricevere aiuto tempestivamente. Adesso – conclude Gulino – è il momento di proseguire con determinazione in questa direzione”

Fonte: Ordine Psicologi Toscana - Ufficio Stampa