Incendio nel deposito di Autolinee toscane: distrutti 12 autobus

Un incendio è divampato nella notte nel deposito di Autolinee toscane in viale XI Agosto, a Firenze, distruggendo 12 autobus e danneggiandone altri sette. Il bilancio complessivo è di 19 mezzi coinvolti. Non risultano persone ferite o coinvolte nell'incendio.

L'allarme è scattato intorno alle 2.10 del 9 ottobre. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano e dalla sede centrale, con il supporto del comando di Prato. Le operazioni hanno richiesto anche l'impiego di quattro autobotti e del mezzo aeroportuale Efestus.

L'intervento ha consentito di contenere le fiamme, evitando che il calore e il fuoco si propagassero agli altri autobus presenti nel deposito. A scopo precauzionale è stato richiesto anche l'intervento di un equipaggio sanitario. Sul posto sono arrivati inoltre la polizia e la protezione civile del Comune di Firenze.

Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica dell'incendio e determinarne le cause.

Possibili disagi al trasporto pubblico

L'incendio potrebbe avere ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale nell'area urbana fiorentina. La stessa Autolinee toscane ha comunicato che, a causa dei danni riportati dai mezzi, "il servizio di trasporto nell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi".