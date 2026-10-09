'Le Nonne squillo' in scena al teatro Aurora di Fibbiana

Dopo il successo fiorentino del settembre scorso al teatro Cartiere Carrara , arrivano il 25 Ottobre p.v alle ore 17 al teatro Aurora di Fibbiana le Nonne squillo, un' esilarante commedia brillante ambientata negli anni 60, in una villa a Settignano dove cinque signore ormai un po’ in là con l’età trascorrono il tempo prendendosi cura di cani e gatti senza un padrone. La proprietaria di casa muore e lascia loro la villa in eredità,ma mantenerla costa e allora si inventano un modo per arrotondare la loro pensione e non si tratta di una scelta delle più comuni e scontate. Questo e' l'incipit di “Nonne squillo“, divertente commedia in tre atti di Dory Cei, con la regia e l’ adattamento di Alessia Giraldi e messa in scena dalla compagnia empolese il Pontormo che tornerà a far ridere il pubblico per una giusta causa.

La serata sarà a favore dell'associazione fiorentina Progetto Agata Smeralda ODV ed il ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia di Suor Fabiola in India, la mission dell’associazione è rispondere con concretezza alle difficoltà delle numerose emergenze umanitarie e nasce a Firenze nel lontano 1991 per volontà del Prof. Mauro Barsi e dell’allora Cardinale di Salvador Bahia Lucas Moreira, ma nel corso degli anni ha ampliato il suo orizzonte, oggi è presente in 15 paesi del sud del mondo ed anche ad Aleppo, in Siria.

Il Progetto Agata Smeralda, inoltre, nel corso degli anni ha assistito in modo concreto le popolazioni e italiane con alcuni progetti di ristrutturazione, l’aiuto dell’associazione non è mancato anche alle popolazioni alluvionate di recente in Italia.

Fonte: Ufficio Stampa

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