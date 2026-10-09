Minorenne di Arezzo indagato per propaganda razzista e istigazione alla violenza

Un minorenne della provincia di Arezzo è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, nell’ambito di un’indagine su presunti reati legati alla propaganda e all’istigazione alla violenza per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche con finalità di terrorismo.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale per i minorenni di Firenze, è stato eseguito dai carabinieri del Ros, con il supporto dei militari del Comando provinciale di Arezzo.

Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Firenze, avrebbero permesso di individuare il ragazzo in alcune chat online riconducibili alla galassia accelerazionista, dove sarebbero stati diffusi messaggi di odio razziale e incitamento alla violenza. Secondo gli investigatori, nei gruppi venivano esaltate ideologie neofasciste, neonaziste e suprematiste, celebrati attacchi armati nelle scuole e promossi contenuti misogini legati al movimento Incel.

Il minorenne sarà ora collocato in una struttura comunitaria per intraprendere il percorso riabilitativo previsto. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Notizie correlate