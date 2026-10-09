Montelupo cerca spazi sfitti da riaprire per Cèramica 2026

Riaccendere le vetrine spente del centro storico e trasformarle, per il tempo di Cèramica, in luoghi da vivere: è l'obiettivo dell'avviso pubblico con cui il Comune di Montelupo Fiorentino invita i proprietari di fondi sfitti a mettere temporaneamente a disposizione i propri spazi.

L'iniziativa rientra nel progetto "IN CENTRO – Spazi da vivere", sostenuto dalla Regione Toscana attraverso il bando per la rigenerazione commerciale.

Gli immobili selezionati potranno ospitare, tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2026, esposizioni, installazioni artistiche, laboratori, attività culturali e altre iniziative inserite nel programma di Cèramica 2026. La manifestazione dedicata alla tradizione ceramica locale è uno dei momenti di maggiore affluenza dell'anno e un'occasione preziosa per animare il centro e promuovere il patrimonio culturale e artigianale della città.

«Da ormai più di un anno abbiamo lanciato IN – CENTRO, un piano di intervento che va ad agire sul centro storico al fine di valorizzarlo e sostenere il commercio locale. Le azioni attuate fino ad oggi sono state di carattere trasversale: l’apertura dello spazio Risorti, gli interventi di sistemazione della pavimentazione del centro storico, la riorganizzazione della sosta, il lancio del nuovo format di Cèramica. Ora andiamo a interessare i privati al fine di comprendere e valorizzare le potenzialità dei fondi sfitti presenti nel nostro centro storico. Vogliamo ampliare il numero di spazi disponibili durante la manifestazione e, allo stesso tempo, restituire vita a fondi oggi inutilizzati», afferma il sindaco Simone Londi.

Cosa offre il Comune ai proprietari. L'avviso è pensato come un'opportunità anche per chi possiede i locali. L'Amministrazione effettuerà un sopralluogo tecnico e consegnerà al proprietario una relazione sullo stato manutentivo dell'immobile, un documento utile anche per valutazioni future.

Ove necessario e compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune realizzerà interventi di manutenzione ordinaria, pulizia, imbiancatura o ripristino per rendere i locali idonei all'uso temporaneo. Restano inoltre a carico dell'Amministrazione l'adeguamento dell'impianto elettrico e i consumi energetici per tutta la durata del contratto.

Gli spazi saranno promossi nell'ambito del progetto "IN CENTRO" e affidati a soggetti e attività individuati dal Comune per il programma di Cèramica.

Come funziona.

I locali saranno messi a disposizione gratuitamente, con un contratto di comodato d'uso gratuito. Se il proprietario ne avesse necessità durante il periodo concordato, il Comune restituirà il fondo con un preavviso di almeno dieci giorni.

Possono candidarsi i proprietari, ma anche le agenzie immobiliari con mandato di vendita o affitto. Gli immobili devono trovarsi nel perimetro del centro storico indicato dall'Amministrazione, essere al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e avere condizioni manutentive compatibili con un utilizzo temporaneo.

Le candidature saranno esaminate da una commissione che terrà conto di posizione, dimensioni, stato manutentivo, accessibilità, visibilità e coerenza con le esigenze del programma.

Il progetto e il finanziamento. "IN CENTRO" si inserisce in una strategia di rilancio del centro storico portata avanti da anni dall'Amministrazione, che punta a contrastare la rarefazione commerciale, rafforzare l'attrattività del centro con funzioni culturali, turistiche e di servizio e migliorarne il decoro.

Come partecipare.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro le ore 12 del 15 ottobre 2026. Il modulo e il bando sono disponibili sul sito del comune www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa

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