Pedopornografia online, 7 arresti tra Lombardia, Veneto e Toscana: sequestrati oltre 100mila file

Cronaca Firenze
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Sequestrati circa 30 dispositivi informatici con oltre 26mila gigabyte di dati. Un arresto anche a Firenze

Sette persone sono state arrestate in flagranza per detenzione di materiale di pornografia minorile nell'ambito di un'indagine sullo sfruttamento sessuale dei minori online. Altre sette sono state denunciate. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha interessato le province di Milano, Bergamo, Varese e Vicenza, oltre al capoluogo toscano.

L'inchiesta, diretta dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano, è stata avviata nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. Il coordinamento operativo è stato affidato al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica.

Le indagini hanno previsto il monitoraggio continuativo di canali online utilizzati per la distribuzione transnazionale di materiale illecito. Gli investigatori hanno individuato diversi account attraverso i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile.

Sequestrati oltre 100mila file

Le perquisizioni hanno portato all'arresto di sette persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni: due nella provincia di Milano, due in quella di Bergamo, una nella provincia di Varese, una nella provincia di Vicenza e una a Firenze.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 100mila file tra immagini e video, insieme a circa 30 dispositivi informatici, tra smartphone, tablet, computer e hard disk. Il materiale acquisito ammonta complessivamente a oltre 26mila gigabyte di dati.

All'esecuzione dell'operazione hanno partecipato più di 60 operatori della Polizia postale, provenienti dai centri operativi e dalle sezioni territoriali di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e Firenze.

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