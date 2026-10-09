PiazzaLavoro 2.0, in molti all’edizione dedicata a Simone Scardino

Si è svolta giovedì 8 ottobre a Fucecchio l’edizione 2.0 di PiazzaLavoro, l’iniziativa organizzata dai Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi insieme ad ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – dedicata all’orientamento, all’incontro con le imprese e alla conoscenza delle opportunità offerte dal territorio. Una giornata che ha visto un'ottima partecipazione e che ha confermato l’importanza di creare occasioni concrete di incontro tra cittadini, giovani, studenti, imprese e servizi per l’impiego. L’edizione di quest’anno è stata dedicata alla memoria di Simone Scardino, il professionista che nel 2005 dette vita alla prima edizione di PiazzaLavoro e che, nel corso della sua attività, ha saputo costruire importanti ponti tra persone e opportunità, contribuendo alla crescita dei servizi al lavoro sul territorio. La mattina, all’Auditorium La Tinaia di Parco Corsini, gli studenti e le studentesse delle classi quarte e quinte dell’Istituto Checchi hanno partecipato ai saluti istituzionali e ai laboratori di approfondimento “Le aziende si raccontano”, dedicati a tre diversi ambiti: tecnologia, creatività e moda, amministrazione. Nel pomeriggio l’iniziativa si è spostata al Centro InformaGiovani e Servizi per l’Impiego, in piazza La Vergine, dove si è tenuta l’inaugurazione della mostra e della targa dedicata a Simone Scardino. A seguire, i partecipanti hanno potuto usufruire dei desk orientativi del Centro per l’Impiego e di InformaGiovani e incontrare direttamente le aziende attraverso i colloqui di pre-selezione, con un totale di 30 colloqui.

Numerose le opportunità professionali presentate durante la giornata, rivolte a profili diversi: dalla contabilità al marketing e commerciale, dall’informatica alla meccanica, fino alle attività di segreteria, accoglienza, animazione ed educazione. Hanno collaborato le seguenti realtà:Pratika Group, Eurosoft srl , Ma-Mecc engineering srl , ITS Prodigi, Freeland srl, Tamburo eventi srl, Hlb Taxlex, Samuel Rosi, Coop sociale Pegaso , Menichetti Glues & Adhesives, Libreria Blume. “PiazzaLavoro è tornata con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di incontro tra giovani, cittadini, imprese e servizi per l’impiego. Il buon riscontro avuto durante questa giornata ci conferma quanto sia importante continuare a offrire soprattutto alle nuove generazioni strumenti, informazioni e opportunità per orientarsi in un mercato del lavoro in continua evoluzione – dichiara la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, presente insieme alla prima cittadina di Cerreto Guidi, Simona Rossetti -. Questa edizione ha avuto inoltre un significato particolare perché abbiamo voluto ricordare Simone Scardino, una persona che ha creduto per prima nel valore di questo progetto e nell’importanza di mettere in relazione le persone con le opportunità del territorio”. Alla mattinata ha partecipato anche Francesco Romizi, Capo Gabinetto dell'assessore regionale Alberto Lenzi, con quest'ultimo che dichiara: "PiazzaLavoro dimostra quanto sia importante costruire occasioni concrete di incontro tra giovani, imprese e servizi per l’impiego. Come Regione Toscana, attraverso ARTI e i Centri per l’impiego, vogliamo rafforzare questa collaborazione con i territori, per accompagnare le persone nelle scelte professionali e favorire un lavoro stabile e di qualità. Un ringraziamento – prosegue l'assessore regionale - ai Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi per questa iniziativa, che quest’anno assume un significato ancora più importante nel ricordo di Simone Scardino, che per primo aveva creduto in questo progetto".

PiazzaLavoro 2.0 ha rappresentato anche un momento di confronto tra istituzioni, servizi, mondo della scuola e realtà produttive locali, con l’obiettivo comune di favorire una maggiore conoscenza delle possibilità offerte dal territorio e accompagnare cittadini e giovani nelle scelte legate al proprio percorso professionale. Il buon esito della giornata conferma la necessità di proseguire sulla strada della collaborazione e della costruzione di reti tra amministrazioni comunali, ARTI, istituti scolastici, imprese e servizi di orientamento, per sviluppare opportunità e favorire l’accesso al mondo del lavoro per tutti i cittadini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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