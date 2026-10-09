Psicologo a scuola, Melio (Pd) replica a Valditara: "La vera sciocchezza sono le parole del ministro"

“Trovo inaccettabili le parole del ministro dell’Istruzione Valditara, che arriva a definire una sciocchezza la figura dello psicologo scolastico. La vera sciocchezza è liquidare in questo modo una professionalità che può offrire un contributo fondamentale al benessere delle ragazze e dei ragazzi. A rincarare la dose arrivano poi esponenti della destra come Pillon, secondo il quale lo psicologo scolastico sarebbe addirittura pericoloso perché toglierebbe spazio ai genitori, riporterebbe il cosiddetto “gender” nelle scuole e destinerebbe milioni alle “cooperative rosse”. Sono orgoglioso di aver depositato per il Consiglio regionale della Toscana una mozione che riconosce questa preziosa figura per tutti gli Istituti secondari di primo e di secondo grado, nell’interesse della salute delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che si meritano ascolto, comprensione e supporto per contrastare i disagi che questa società sempre più complessa provoca, anche e soprattutto a causa di una politica che non pensa al loro benessere. Appena questa mozione verrà approvata, farò di tutto per trasformarla in Legge rendendo lo psicologo scolastico un presidio costante e di vera prossimità, perché la Toscana può e sa dare il buon esempio, in barba a chi dei giovani non interessa proprio nulla”. È quanto dichiara Iacopo Melio, consigliere regionale Pd, primo firmatario della mozione depositata in Consiglio regionale per introdurre la figura dello psicologo nelle scuole, replicando alle parole del ministro dell’Istruzione Valditara.

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