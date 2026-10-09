Carovita e caro benzina, la mobilitazione dei metalmeccanici a Firenze, Mugello e Pistoia

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La Fiom Fi-Po-Pt: "salari sempre più bassi, il Governo intervenga con misure strutturali". La mobilitazione di oggi in preparazione dello sciopero regionale del 14 ottobre a Massa e della manifestazione nazionale del 17 ottobre a Roma

Scioperi e presìdi oggi a Firenze, nel Mugello e a Pistoia per denunciare gli effetti del carovita e del caro benzina sui salari e sulle condizioni di vita delle famiglie. Le lavoratrici e i lavoratori di diverse aziende metalmeccaniche delle province di Firenze e Pistoia, su iniziativa delle rispettive Rsu, hanno proclamato una o due ore di sciopero, dando vita a tre presìdi ai quali hanno partecipato anche lavoratrici e lavoratori di altre categorie della Cgil.

In particolare, a Firenze il presidio si è svolto in via di Caciolle; nel Mugello davanti ai cancelli della Co.Me.Sca. di Scarperia e San Piero; a Pistoia davanti all'ingresso dello stabilimento Hitachi Rail.

La mobilitazione punta a richiamare l'attenzione delle istituzioni e del Governo sulla necessità di interventi concreti e strutturali a tutela del potere d'acquisto, dei salari, del lavoro e delle condizioni sociali delle famiglie.

Le iniziative si inseriscono nel percorso di mobilitazione che porterà allo sciopero generale regionale della Cgil del 14 ottobre, con la manifestazione a Massa “La protesta non è reato”, e alla manifestazione nazionale del 17 ottobre a Roma, “La Via Maestra”, che mette al centro la Costituzione, la pace, i salari, la giustizia sociale e la difesa della sanità pubblica.

Abbiamo manifestato innanzitutto perché manifestare è un diritto e non un reato, e lo ribadiremo anche il 14 ottobre a Massa”, ha dichiarato Stefano Angelini, segretario generale della Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia. “Le ragioni della manifestazione del 17 ottobre sono le stesse che hanno spinto le Rsu a proclamare oggi queste ore di sciopero: il carovita, i salari bassi, una sanità che non funziona. Sono le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno dato vita a scioperi spontanei a Firenze, nel Mugello e a Pistoia. Crediamo che il Governo debba intervenire immediatamente con risposte concrete, anziché concentrarsi su iniziative e dispute elettorali, come sta facendo in questi ultimi mesi”.

FIRENZE

Al presidio di Firenze, in via di Caciolle, hanno partecipato le Rsu delle aziende Elen, Leonardo, Esaote, Kme Engineering e Giosi2, insieme a lavoratrici e lavoratori di altre categorie della Cgil.

La gente non riesce più a vivere del proprio lavoro. I salari sono da fame e il Governo fa finta di non vedere, mentre taglia la sanità e la scuola, non fa niente per affrontare il problema della casa e scarica tutto sulle spalle delle persone. È inaccettabile”, ha detto Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil Firenze. “Siamo contro questo carovita e contro la continua pretesa di far pagare alle lavoratrici e ai lavoratori le conseguenze delle scelte di questo Governo. Saremo in piazza il 14 ottobre a Massa per rivendicare la libertà di manifestare e il 17 ottobre a Roma, con queste stesse motivazioni, per lanciare la nostra campagna d'autunno per un'Italia diversa: un'Italia che si basi sul lavoro e che non impoverisca le persone”.

Non si riesce più a fare la spesa e fare benzina è diventato insostenibile. Sono problemi che incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie e che un Governo ha il dovere di affrontare, mettendo le persone nelle condizioni di poter vivere normalmente”, ha affermato Claudio Gani, segretario generale della Filt Cgil Firenze-Prato-Pistoia. “Serve una vera redistribuzione delle risorse a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. È questo che manca, ed è per questo che stiamo manifestando oggi e continueremo a farlo nei prossimi giorni”.

MUGELLO

Nel Mugello, le lavoratrici e i lavoratori di Co.Me.Sca., La Fortezza e Rosss hanno incrociato le braccia e partecipato al presidio davanti ai cancelli della Co.Me.Sca. a Scarperia e San Piero. Una mobilitazione nata dalla rabbia e dalla preoccupazione per la progressiva erosione dei salari causata dall'aumento del costo della vita e del carburante. Lavoratrici e lavoratori chiedono al Governo interventi strutturali, capaci di dare risposte durature, e non provvedimenti occasionali o iniziative spot.

Dal presidio, Antonio Puoti della Fiom Cgil ha ribadito: “Aumentare i salari si può, recuperando risorse dall'evasione fiscale, attraverso un sistema fiscale più equo e tassando gli extraprofitti. Sono queste le nostre parole d'ordine, che porteremo in piazza a Roma il 17 ottobre. Se il Governo non ascolterà le nostre richieste, siamo pronti a mettere in campo altre iniziative di mobilitazione. Siamo stanchi di pagare per le scelte sbagliate e scellerate di altri”.

PISTOIA

Questa mobilitazione è particolarmente importante in un territorio come quello pistoiese, dove l'inflazione è tra le più alte d'Italia e si inserisce in un quadro economico e sociale già molto complicato, caratterizzato da redditi bassi, crescente terziarizzazione, forte deindustrializzazione e aumento della cassa integrazione”, ha spiegato dal presidio davanti all’Hitachi Daniele Gioffredi, segretario generale della Cgil Prato-Pistoia. Aggiungendo: “Quando si finisce in cassa integrazione si possono perdere anche 500-600 euro al mese, una cifra che per molte famiglie significa non riuscire a pagare l'affitto o la rata del mutuo. A questo si aggiunge il problema della casa e il rischio di compromettere anche il diritto allo studio, perché ci sono famiglie che faticano persino ad acquistare i libri scolastici per i propri figli. Tutto questo è il risultato di un modello economico in cui diminuisce il lavoro, aumenta la precarietà, i redditi si abbassano e il costo della vita continua a crescere, mentre a guadagnarci sono le rendite immobiliari e finanziarie. È un modello che va nella direzione opposta a quella che come Cgil rivendichiamo: dare valore al lavoro, restituire dignità ai salari e recuperare il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
9 Ottobre 2026

Disagio giovanile e salute mentale, Unicoop Firenze e Fondazione Meyer rinnovano il loro impegno

Unicoop Firenze e Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer confermano il valore della loro storica alleanza, guardando con comune preoccupazione al tema del disagio giovanile ed emotivo, anche in occasione della Giornata [...]

Firenze
Attualità
9 Ottobre 2026

Arianna Fontana, Agnese Pucci, Giorgia Soleri alla quinta edizione del Next Generation Fest

Sul main stage della quinta edizione di Next Generation Fest in programma questo sabato 10 ottobre saliranno anche: Arianna Fontana, Agnese Pucci, Riccardo Giraldi, Giorgia Soleri, Francesco di Fiore, Federico [...]

Firenze
Attualità
8 Ottobre 2026

Firenze è terza in Italia per numero di alloggi su Airbnb

Firenze è la terza città italiana per presenza di alloggi sulla piattaforma Airbnb: ad agosto 2026 si contavano 13.902 annunci, superiori a quelli di Napoli (11.497) e Venezia (9.042). Ne [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina