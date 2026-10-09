Scuola, il PD Firenze aderisce alla manifestazione “A scuola nessuno è straniero"

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Il Partito Democratico di Firenze aderisce alla manifestazione “A scuola nessuno è straniero”, promossa da FLC e CGIL Firenze

Il Partito Democratico di Firenze aderisce alla manifestazione “A scuola nessuno è straniero”, promossa da FLC e CGIL Firenze insieme a numerose associazioni e realtà del territorio, in programma lunedì 12 ottobre alle 17:30 in piazza SS. Annunziata, con lezioni aperte in piazza per ribadire il valore di una scuola pubblica, inclusiva e interculturale.

“Abbiamo comunicato agli organizzatori la nostra adesione ad un’iniziativa importante, che nasce da una forte mobilitazione del mondo della scuola e che condividiamo. La scuola è il luogo in cui si combattono discriminazioni e disuguaglianze, che ha l’ambizione di immaginare e costruire un mondo migliore, non è il luogo della propaganda e delle divisioni. Nessuna bambina e nessun bambino è straniero perché il diritto all’istruzione, sancito dall’articolo 34 della Costituzione, appartiene a tutte e tutti. La scuola ha bisogno di investimenti da parte del Governo, non ha certo bisogno di propaganda spicciola” dichiara Federico Gianassi, segretario del PD Firenze

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