“Siamo tutti suonati!”, la musica come opportunità di inclusione per ragazzi

Offrire ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale un’opportunità educativa e culturale attraverso la musica, creando occasioni di incontro, socializzazione e crescita personale. È questo l’obiettivo di “Siamo tutti suonati!”, il progetto promosso dalla Fondazione La Compagnia di Babbo Natale, che sarà presentato lunedì 12 ottobre alle ore 13, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10 a Firenze, sede della Presidenza della Regione Toscana.

L’iniziativa sostenuta dalla Regione è rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni,

Alla conferenza stampa interverranno l’assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti e il presidente della Fondazione La Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori.

Fonte: Regione Toscana

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