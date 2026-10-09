Silvano Scardigli festeggia 100 anni, grande festa a Cortenuova

Forte, determinato, un grande lavoratore come erano, al tempo, i ‘vecchi’ mezzadri, innamorato della sua numerosa famiglia. Poche parole che raccontano Silvano Scardigli, un nuovo centenario di Empoli che ieri (giovedì 8 ottobre 2026) ha festeggiato il bel traguardo nella sua casa a Cortenuova insieme a familiari e parenti stretti. Nonno e bisnonno di 4 nipoti e 3 bisnipoti.

Una gioia che lo accompagna ogni giorno.

Silvano nasce a Pratella e lì c’è tutta la famiglia: erano in 12 fino agli anni ’70. Mezzadri di famiglia, si racconta. Poi si spostano a Tinaia, un podere che ancora esiste. “Nostra madre è scomparsa nel 2007 – ci racconta uno dei figli Stefano – lasciando un vuoto incolmabile. Si conobbero in bicicletta, a quei tempi facevano così e si sposarono nel ’53. Nel ’54 nacqui io e poi l'altro mio fratello e mia sorella. Nostro padre ha lavorato tanto, non esisteva il ‘riposo’. Erano fatti così i mezzadri di una volta. Dopo Tinaia insieme allo zio costruiscono la casa di Cortenuova dove oggi lo festeggiamo con tutto il nostro amore e nella frazione c’è gran parte della famiglia e lui ha tutti vicini. Spostandosi a Cortenuova lasciò i campi e fino alla pensione ha lavorato in una vetreria di Empoli. Solo io e mia moglie siamo relativamente più lontani, abitiamo a Corniola”.

Stefano, c'è una tradizione che portate avanti nella vostra grande famiglia? “Sì. Ogni anno, al massimo ogni due, ci ritroviamo tutti qui, riuniti e trascorriamo la giornata insieme e il nostro Silvano è felice”.

Il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e lo ha omaggiato con un dono floreale e una pergamena ricordo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa